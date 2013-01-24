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Bir çanta, iki görünüm
Philips AVENT SCD148/60 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir çanta, iki görünüm
Philips AVENT SCD148/60 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Bir çanta, iki görünüm
Philips AVENT SCD148/60 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bir çanta, iki görünüm
Philips AVENT SCD148/60 Urban çanta görünümünü mevsime veya kıyafetlerinize göre değiştirebilmeniz için iki adet şık ön kapağa ve bir AVENT Bebek Çantasının tüm özelliklerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Avent urban çanta
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.
Mikrofiber hafiftir ve kolay temizlenir.
Philips Avent Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir
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