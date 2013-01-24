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    SCD116/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Otomatik olarak açılır Otomatik olarak açılır Otomatik olarak açılır
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      Gece ışığı

      SCD116/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Otomatik olarak açılır

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        Teknik Özellikler

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240  volt
          Frekans
          50/60  Hz

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