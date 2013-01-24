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Uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın*
Philips Lumea Prestige en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın*
Philips Lumea Prestige en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın*
Philips Lumea Prestige en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın*
Philips Lumea Prestige en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
IPL - Tüy alma cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla gönüllüyle kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.
Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görsele tıklayın.
Philips Lumea, doğal rengi koyu sarışın, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. Philips Lumea ayrıca çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR.
Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.
Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.
Özel olarak tasarlanan entegre ışık filtresine sahip olan yüz başlığı; dudak üstünde, çenede ve favorilerde güvenli ve kolay bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca koltuk altı gibi vücudun hassas bölgelerinde ve erişilmesi zor bölgelerde de kullanılabilir.
Bikini bölgesi başlığı, bikini bölgesindeki tüylere etkili bir uygulama sağlar. Bu bölgedeki tüyler genellikle bacak tüylerine göre daha güçlü ve daha kalındır.
Cildinize özen gösterir.
Lumea'nın benzersiz kablosuz tasarımı, cihazı istediğiniz bölgelerde dilediğiniz zaman kullanmanız için idealdir.
Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.
Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.
Philips Lumea Prestige, kolay saklama için şık bir kılıfa sahiptir.
Technical specifications
Application areas
Başlıklar
Attachments
Items included
Dahil olanlar
Power
Güç
Safety and adjustable settings
Service
Uygulama süresi
Application time
Application mode
CP9990/01
CP0170/01