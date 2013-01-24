Geniş bir çeşitlilikte birçok tüy ve cilt tipine uygundur.

Philips Lumea, doğal rengi koyu sarışın, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. Philips Lumea ayrıca çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR.