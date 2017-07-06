2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SC2006/11
Evinizin rahatlığında tüylerin yeniden uzamasını engelleyip
Philips Lumea IPL en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.
Vücutta ve yüzde kullanım için
Alt bacak uygulaması 15 dakika
Kullanım ömrü <gt/>140.000 ışık atışı
Kablosuz tasarım
Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.
Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.
Ödüller
3.5
5 üzerinden
44
İncelemeler
Mervezehra
06/07/2017
Türkiye
Bu ürün kesinlikle mukemmel
Bnde evde temizlik acisindan evde yapmayı tercih edenlerdenim ve cokda memnunum. Sadece aklima takilan 1200 atis. Bu atis toplam atis sayisi mi? Yoksa sarj surecinde yapalicagi atış mi? Sarj ettikten sonra tekrar 1200 atis yapabiliyor mu? Ben bu atis kısmını anliyamadim bi turlu biri yardimci olsun bana
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
elcincebenoyan
21/02/2017
Türkiye
Büyük Rahatlık
Ev ortamında, kendi mahremiyetimde her yaz uğraşmaktan bıktığım kıl-tüy problemimden kurtuldum. Bacaklarımda yıllar önce yaşadığım egzama sebebiyle oluşmuş yara izleri ve renk farklılıkları vardı, onlar bile büyük ölçüde yok oldu. Çok memnun kaldım!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Nazli88
19/09/2016
Türkiye
Etkin bir ürün
Yaz döneminde olduğumuz için bikini ve koltukaltı bölgelerinde şu ana kadar toplam 3 seans uyguladım. Seanstan sonraki 10-12.günde tüylerde dökülme başladı. %90-95 oranında tüylerde azalma oldu. Acı hissinden öte çok kısa yanma hissediliyor. Tahriş, kaşınma, kızarıklık vs. görmedim. Fazlasıyla memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır