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Üretimden kaldırıldı

Lumea PrecisionIPL tüy alma sistemi

SC2006/11

3.5

| (44) İncelemeler

1 ödül

Evinizin rahatlığında tüylerin yeniden uzamasını engelleyip

Philips Lumea IPL en etkili kablosuz IPL çözümüdür ve tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

pürüzsüz bir cilde kavuşmanın ideal yolu

Evinizin rahatlığında tüylerin yeniden uzamasını engelleyip

  • Vücutta ve yüzde kullanım için

  • Alt bacak uygulaması 15 dakika

  • Kullanım ömrü &lt;gt/>140.000 ışık atışı

  • Kablosuz tasarım

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.

Zahmetsiz ve etkili

Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.

Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-612375 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.5

5 üzerinden

44

İncelemeler

06/07/2017

Türkiye

Türkiye

Bu ürün kesinlikle mukemmel

Bnde evde temizlik acisindan evde yapmayı tercih edenlerdenim ve cokda memnunum. Sadece aklima takilan 1200 atis. Bu atis toplam atis sayisi mi? Yoksa sarj surecinde yapalicagi atış mi? Sarj ettikten sonra tekrar 1200 atis yapabiliyor mu? Ben bu atis kısmını anliyamadim bi turlu biri yardimci olsun bana

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

21/02/2017

Türkiye

Türkiye

Büyük Rahatlık

Ev ortamında, kendi mahremiyetimde her yaz uğraşmaktan bıktığım kıl-tüy problemimden kurtuldum. Bacaklarımda yıllar önce yaşadığım egzama sebebiyle oluşmuş yara izleri ve renk farklılıkları vardı, onlar bile büyük ölçüde yok oldu. Çok memnun kaldım!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

19/09/2016

Türkiye

Türkiye

Etkin bir ürün

Yaz döneminde olduğumuz için bikini ve koltukaltı bölgelerinde şu ana kadar toplam 3 seans uyguladım. Seanstan sonraki 10-12.günde tüylerde dökülme başladı. %90-95 oranında tüylerde azalma oldu. Acı hissinden öte çok kısa yanma hissediliyor. Tahriş, kaşınma, kızarıklık vs. görmedim. Fazlasıyla memnunum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision SC2006/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

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