Vücut bakımım için kuaföre gitmeyi sevmiyorum Hijyen konusunda titiz davrandığım için evde uygulayabildiğim bu ürün bana oldukça cazip geldi hemen alıp denedim. Öncelikle geniş pencere alanı sayesinde ürünü kullanırken sıkılmıyorsunuz. Cildinizi kurutmuyor uygulama esnasında acı hıssı duymuyorsunuz ağda veya epilatör kullanım sonrasında cildinizde benek veya kızarıklık sorunu yasıyorsunuzdur bu üründe öyle bir şey yok kullanıp hemen dısarı cıkabilirsiniz. Kaydırarak rahatca uygulayabiliyorsunuz yüz, bacak kollar ve genital bölgemde rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kablosuz bir ürün olması kendisine bir artı puan daha getiriyor. 2 aydır kullanıyorum tüy ve kıllarda gözle görülür azalma oldu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Farkı gözlerinizle görün.