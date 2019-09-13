ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Lumea Precision PlusIPL tüy alma sistemi

SC2003/11

4

| (30) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

IPL tüy alma: Her gün pürüzsüz cildin tadını çıkarın

Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

  • Vücutta, yüzde kullanım için

  • Alt bacak uygulaması 15 dakika

  • Kullanım ömrü <gt/>100.000 ışık atışı

  • Kablosuz tasarım

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.

Zahmetsiz ve etkili

Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.

Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • AWARD-612375 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

30

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

3

13/09/2019

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

sadece mutlaka diyorum..

kullanımı kolay ve herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2017-09-13

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2017-09-13

06/07/2016

Türkiye

Türkiye

mutlaka deneyin

Vücut bakımım için kuaföre gitmeyi sevmiyorum Hijyen konusunda titiz davrandığım için evde uygulayabildiğim bu ürün bana oldukça cazip geldi hemen alıp denedim. Öncelikle geniş pencere alanı sayesinde ürünü kullanırken sıkılmıyorsunuz. Cildinizi kurutmuyor uygulama esnasında acı hıssı duymuyorsunuz ağda veya epilatör kullanım sonrasında cildinizde benek veya kızarıklık sorunu yasıyorsunuzdur bu üründe öyle bir şey yok kullanıp hemen dısarı cıkabilirsiniz. Kaydırarak rahatca uygulayabiliyorsunuz yüz, bacak kollar ve genital bölgemde rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kablosuz bir ürün olması kendisine bir artı puan daha getiriyor. 2 aydır kullanıyorum tüy ve kıllarda gözle görülür azalma oldu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Farkı gözlerinizle görün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

06/07/2016

Türkiye

Türkiye

mutlaka deneyin

Vücut bakımım için kuaföre gitmeyi sevmiyorum Hijyen konusunda titiz davrandığım için evde uygulayabildiğim bu ürün bana oldukça cazip geldi hemen alıp denedim. Öncelikle geniş pencere alanı sayesinde ürünü kullanırken sıkılmıyorsunuz. Cildinizi kurutmuyor uygulama esnasında acı hıssı duymuyorsunuz ağda veya epilatör kullanım sonrasında cildinizde benek veya kızarıklık sorunu yasıyorsunuzdur bu üründe öyle bir şey yok kullanıp hemen dısarı cıkabilirsiniz. Kaydırarak rahatca uygulayabiliyorsunuz yüz, bacak kollar ve genital bölgemde rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kablosuz bir ürün olması kendisine bir artı puan daha getiriyor. 2 aydır kullanıyorum tüy ve kıllarda gözle görülür azalma oldu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Farkı gözlerinizle görün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları