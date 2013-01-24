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    Lumea Precision Plus

    IPL tüy alma sistemi

    SC2003/11
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tüylerin yeniden uzamasını önleyin Tüylerin yeniden uzamasını önleyin Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
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      Lumea Precision Plus IPL tüy alma sistemi

      SC2003/11
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Lumea Precision Plus IPL tüy alma sistemi

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Lumea Precision Plus IPL tüy alma sistemi

      Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

      Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Lumea Precision Plus

        Lumea Precision Plus

        IPL tüy alma sistemi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüylerin yeniden uzamasını önleyin

        IPL tüy alma: Her gün pürüzsüz cildin tadını çıkarın

        • Vücutta, yüzde kullanım için
        • Alt bacak uygulaması 15 dakika
        • Kullanım ömrü 100.000 ışık atışı
        • Kablosuz tasarım
        Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

        Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

        Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.

        Zahmetsiz ve etkili

        Zahmetsiz ve etkili

        Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.

        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.

        Birçok tüy ve cilt tiplerine uygun

        Birçok tüy ve cilt tiplerine uygun

        Philips Lumea, doğal rengi koyu sarışın, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. Philips Lumea ayrıca çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR.

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

        Kablosuz rahatlık

        Kablosuz rahatlık

        Lumea'nın benzersiz kablosuz tasarımı, maksimum erişim ve kullanım kolaylığı için idealdir.

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

        Güvenli yüz uygulaması için hassas bölge başlığı

        Güvenli yüz uygulaması için hassas bölge başlığı

        Ekstra entegre ışık filtresiyle donatılmış olan hassas bölge başlığı; dudak üstü, çene ve favorilerde güvenli ve kolay uygulama sağlar. Ayrıca kol altı ve bikini bölgesi gibi vücudun hassas bölgelerinde ve erişilmesi zor bölgelerde kullanılabilir.

        Hızlı uygulama için daha büyük vücut aparatı

        Hızlı uygulama için daha büyük vücut aparatı

        Daha büyük vücut aparatı, bacak gibi büyük bölgelerde hızlı uygulama sağlar.

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Technical specifications

          High performance lamp
          100.000'den fazla ışık darbesi

        • Application areas

          Body areas
          • Bacaklar
          • Karın
          • Bikini bölgesi
          • Koltuk altları
          • Kollar
          Face areas
          • Çene
          • Favoriler
          • Dudak üstü

        • Başlıklar

          Hassas bölge başlığı (2 cm2)
          Yüzde güvenli uygulama için

        • Attachments

          Vücut başlığı(4cm2)
          Boyun altında kullanım için

        • Items included

          Instructions for use
          • Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          • Kullanım kılavuzu
          Storage
          Kese

        • Dahil olanlar

          Şarj cihazı
          Voltaj ayarlı şarj cihazı

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Güç

          Şarj süresi
          100 dk
          Çalışma süresi
          Minimum 370 ışık atışı

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Uygulama süresi

          Alt bacak
          8 dk

        • Application time

          Armpit
          1 dk
          Bikini line
          1 dk
          Face areas
          1 dk

        • Uygulama modu

          Adım Adım Uygula
          Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

        • Application mode

          Slide and Flash
          Kolay uygulama için
          Corded / cordless use
          Kablosuz

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