Ortaokula başladığımdan beri çok ağır tüy takıntısı olan bir insanım. Yüzüm, göbeğim, bacaklarım, kollarım, ensem, belim, burnum kısacası vücudumun her yerindeki tüylerden kurtulmak için çok fazla acı çekiyor zaman harcıyordum. Resmen hayat kalitemi düşürüyordu. 1 yıl kadar önce annem bana bu ürünü aldı. Resmen hayatım değişti. Eminim ki seansları ara vermeden tam olarak yapsaydım tamamen tüylerim biterdi ama günlük hayatta sağladığı kolaylık içinb bile alınır. Ben ömrüm boyu haftada bir bıyıklarını aldıran insan bıyıklarımı unuttum. Koltuk altıma düzenli 3 seans uyguladıktan sonra çook uzun süre tüylerim olduğunu unutuyorum. Eskiden bacaklarıma iki günde bir jilet yapardım. Dokununca sert hissettiriyor diye arada ağda yapmaya çalşmak eziyet olurdu. Dediğimgibi düzenli yapmadığım için tamamen bitmedi ama bacaklarım yumuşacık ve eskiden 2 günde bir jilet yapan ben 2 hafta bir o da göründüğünden değil dokununca hissettirdiğinden bacaklarıma jilet yapıyorum. Eminim ki 3 seans daha yapsam bitecek ve 4 aydır hiç makineyi elime almadım bile. 1 yıl donra niye yazıyorum, şimdi aynanın karşısına geçtim ve eskiden hayatımnı çok zorlaştırıp beni mutsuz eden tüylerimin nasıl hayatımda bir öncelik olmaktan çıktığını farkettim. Parasının her kuruşuna değer. Özellikle koltuk altı için İkinci seanstan sonra bir iki gün içinde dökülmeleri görmeye başlıyorsunuz. Yüz için resmen anlık epilasyon gibi. Hani lazerde sonradan dökülmesini beklersiniz ya, bu anında tüyleri yakıyor ve tüyleriniz anında görünmez oluyor iple almışsınız gibi. Diyorumki her kuruşuna değer. Atış limiti bitse yine paraya kıyıp alırdım. Hayatımı değiştirdi