2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.
Vücutta, yüzde kullanım için
Alt bacak uygulaması 15 dakika
Kullanım ömrü <gt/>100.000 ışık atışı
Kablosuz tasarım
Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.
Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.
Ödüller
4.0
5 üzerinden
30
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
bernad
13/09/2019
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
sadece mutlaka diyorum..
kullanımı kolay ve herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2017-09-13
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2017-09-13
fatma14
06/07/2016
Türkiye
mutlaka deneyin
Vücut bakımım için kuaföre gitmeyi sevmiyorum Hijyen konusunda titiz davrandığım için evde uygulayabildiğim bu ürün bana oldukça cazip geldi hemen alıp denedim. Öncelikle geniş pencere alanı sayesinde ürünü kullanırken sıkılmıyorsunuz. Cildinizi kurutmuyor uygulama esnasında acı hıssı duymuyorsunuz ağda veya epilatör kullanım sonrasında cildinizde benek veya kızarıklık sorunu yasıyorsunuzdur bu üründe öyle bir şey yok kullanıp hemen dısarı cıkabilirsiniz. Kaydırarak rahatca uygulayabiliyorsunuz yüz, bacak kollar ve genital bölgemde rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kablosuz bir ürün olması kendisine bir artı puan daha getiriyor. 2 aydır kullanıyorum tüy ve kıllarda gözle görülür azalma oldu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Farkı gözlerinizle görün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
fatma14
06/07/2016
Türkiye
mutlaka deneyin
Vücut bakımım için kuaföre gitmeyi sevmiyorum Hijyen konusunda titiz davrandığım için evde uygulayabildiğim bu ürün bana oldukça cazip geldi hemen alıp denedim. Öncelikle geniş pencere alanı sayesinde ürünü kullanırken sıkılmıyorsunuz. Cildinizi kurutmuyor uygulama esnasında acı hıssı duymuyorsunuz ağda veya epilatör kullanım sonrasında cildinizde benek veya kızarıklık sorunu yasıyorsunuzdur bu üründe öyle bir şey yok kullanıp hemen dısarı cıkabilirsiniz. Kaydırarak rahatca uygulayabiliyorsunuz yüz, bacak kollar ve genital bölgemde rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kablosuz bir ürün olması kendisine bir artı puan daha getiriyor. 2 aydır kullanıyorum tüy ve kıllarda gözle görülür azalma oldu. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Farkı gözlerinizle görün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system için yapılmıştır