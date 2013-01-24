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Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüylerin yeniden uzamasını önleyin
Philips Lumea IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
IPL tüy alma sistemi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir.
Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdik.
Philips Lumea, doğal rengi koyu sarışın, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. Philips Lumea ayrıca çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR.
Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.
Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.
Lumea'nın benzersiz kablosuz tasarımı, maksimum erişim ve kullanım kolaylığı için idealdir.
Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.
Ekstra entegre ışık filtresiyle donatılmış olan hassas bölge başlığı; dudak üstü, çene ve favorilerde güvenli ve kolay uygulama sağlar. Ayrıca kol altı ve bikini bölgesi gibi vücudun hassas bölgelerinde ve erişilmesi zor bölgelerde kullanılabilir.
Daha büyük vücut aparatı, bacak gibi büyük bölgelerde hızlı uygulama sağlar.
Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.
Technical specifications
Application areas
Başlıklar
Attachments
Items included
Dahil olanlar
Power
Güç
Safety and adjustable settings
Service
Uygulama süresi
Application time
Uygulama modu
Application mode
CP9990/01
CP9991/01