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Kompakt IPL çözümü
Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt IPL çözümü
Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Kompakt IPL çözümü
Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt IPL çözümü
Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
IPL tüy alma sistemi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bu sayede tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.
Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın
Philips Lumea Comfort, IPL (Yoğun Işık Atımı) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin güvenliği ve rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı ve bu teknolojiyi geliştirmek için cilt bakım uzmanlarıyla işbirliği yaptı. 10 yılı aşkın süre boyunca 2000'den fazla kadınla IPL teknolojisi üzerine kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.
Philips Lumea Comfort, doğal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea Comfort da kızıl, açık sarı veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın
Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.
Philips Lumea Comfort nazik ancak etkili bir uygulama için beş ayarlanabilir ışık enerjisi ayarına sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.
Benzersiz Cilt Rengi Sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Lumea Comfort'ın kullanılamayacağı kadar koyu bir renk tonu algılarsa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.
Lumea Comfort daha rahat ve kesintisiz bir uygulama için kaydırma hareketi sağlar.
Philips Lumea Comfort, kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.
Philips Lumea Comfort, Lumea ürün yelpazesindeki en küçük ve en hafif cihazdır. Tutması ve uygulama yapmak istediğiniz tüm alanlara ulaşması kolaydır.
Technical specifications
Application areas
Items included
Power
Safety and adjustable settings
Service
Uygulama süresi
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