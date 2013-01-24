Zahmetsiz ve etkili

Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın