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    Lumea Comfort

    IPL tüy alma sistemi

    SC1981/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kompakt IPL çözümü Kompakt IPL çözümü Kompakt IPL çözümü
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      Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi

      SC1981/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kompakt IPL çözümü

      Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL
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      Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi

      Kompakt IPL çözümü

      Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Kompakt IPL çözümü

      Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi

      Kompakt IPL çözümü

      Philips Lumea Comfort IPL tüy alma sistemi tüylerin vücudunuzun yanı sıra yüzünüzde de tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Lumea Comfort

        Lumea Comfort

        IPL tüy alma sistemi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kompakt IPL çözümü

        pürüzsüz cilt için tüylerin yeniden uzamasını önler

        • Vücutta ve yüzde kullanım için
        • Alt bacak uygulaması 22 dakika
        • Kullanım ömrü 100.000 ışık atışı
        • Kompakt kablolu tasarım
        Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

        Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın

        Philips Lumea tüy köklerine hassas ışık atışları uygular. Bu sayede tüy doğal yollarla dökülür ve yeniden uzaması önlenmiş olur. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlarsanız ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz.

        Zahmetsiz ve etkili

        Zahmetsiz ve etkili

        Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı

        Philips Lumea Comfort, IPL (Yoğun Işık Atımı) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin güvenliği ve rahatlığında, etkili biçimde kullanabilmeniz için uyarladı ve bu teknolojiyi geliştirmek için cilt bakım uzmanlarıyla işbirliği yaptı. 10 yılı aşkın süre boyunca 2000'den fazla kadınla IPL teknolojisi üzerine kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

        Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

        Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

        Philips Lumea Comfort, doğal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea Comfort da kızıl, açık sarı veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili

        Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi

        Philips Lumea Comfort nazik ancak etkili bir uygulama için beş ayarlanabilir ışık enerjisi ayarına sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

        Cilt Rengi Sensörü

        Cilt Rengi Sensörü

        Benzersiz Cilt Rengi Sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Lumea Comfort'ın kullanılamayacağı kadar koyu bir renk tonu algılarsa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu

        Lumea Comfort daha rahat ve kesintisiz bir uygulama için kaydırma hareketi sağlar.

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Yedek parça yok, ek masraf yok

        Philips Lumea Comfort, kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

        Lumea ürün aralığındaki en küçük ve en hafif cihaz

        Philips Lumea Comfort, Lumea ürün yelpazesindeki en küçük ve en hafif cihazdır. Tutması ve uygulama yapmak istediğiniz tüm alanlara ulaşması kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Technical specifications

          High performance lamp
          100.000'den fazla ışık darbesi

        • Application areas

          Body areas
          • Kollar
          • Bacaklar
          • Karın
          • Bikini bölgesi
          • Koltuk altları
          Face areas
          • Çene
          • Favoriler
          • Dudak üstü

        • Items included

          Instructions for use
          • Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          • Kullanım kılavuzu
          Adapter
          12 V / 1500 mA

        • Power

          Voltage
          100-240 V

        • Safety and adjustable settings

          Integrated UV filter
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 light energy settings
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Integrated safety system
          İstenmeyen atışları önler
          Skin Tone sensor
          Cilt tonunuzu algılar

        • Service

          Warranty
          Dünya çapında 2 yıl garanti

        • Uygulama süresi

          Alt bacak
          11 dk

        • Application time

          Armpit
          1,5 dk
          Bikini line
          1,5 dk
          Face areas
          2,5 dk

        • Application mode

          Slide and Flash
          Kolay hareket etmek için
          Corded / cordless use
          Kablolu

        • Uygulama modu

          Adım Adım Uygula
          Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

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