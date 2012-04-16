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    Kablosuz hoparlör

    SBT75/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz müzik akışı Kablosuz müzik akışı Kablosuz müzik akışı
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      Kablosuz hoparlör

      SBT75/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz müzik akışı

      Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz hoparlör

      Kablosuz müzik akışı

      Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün

      Kablosuz müzik akışı

      Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz hoparlör

      Kablosuz müzik akışı

      Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz hoparlör

        Kablosuz hoparlör

        Toplam:

        Kablosuz müzik akışı

        • Bluetooth®
        • Stereo ve bas yayıcı
        • Şarj edilebilir pil
        • 4W
        Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çalışır

        Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çalışır

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

        Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        Tüm akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar için ideal

        Tüm akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar için ideal

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          birlikte çalıştığı sistemler
          • Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu
          • tabletler
          • müzik cihazları
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • yeni iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          diğer müzik cihazları
          Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses Bağlantıları
          3,5 mm Hat girişi

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          4W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses geliştirme
          wOOx™ Teknolojisi

        • Güç

          Pil tipi
          lityum (dahili)
          Pilin çalıştırma süresi
          5  sa

        • Aksesuarlar

          Kablo
          3,5 mm hat girişi ve USB şarj için
          Garanti belgesi
          Evet
          Dünya Çapında Garanti belgesi
          Evet

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          8  cm
          Yükseklik
          7,8  cm
          Ağırlık
          0,5  kg
          Genişlik
          18,2  cm

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