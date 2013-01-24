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Kablosuz müzik akışı
Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müzik akışı
Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün
Kablosuz müzik akışı
Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müzik akışı
Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen güçlü ses. Daha derin ve yüksek bas için wOOx teknolojisine ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pile sahip. Bu hoparlör yaşam tarzınızı tamamlayacak. Tüm faydaları görün
Kablosuz hoparlör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.
Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Uyumluluk
Bağlantı
Ses
Güç
Aksesuarlar
Dış Karton
Ambalaj boyutları