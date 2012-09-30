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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir hoparlör

SBM130BLU/00

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları USB/MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile oynatın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

  • Mavi

  • USB

USB/MicroSD Kartından kolay oynatma

İstediğiniz içeriği USB cihazınıza veya MicroSD kartınıza yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.

Dahili Dijital FM radyo

Dijital Radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. Dijital istasyonlar sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

Teknik Özellikler

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