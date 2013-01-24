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    Taşınabilir hoparlör

    SBM130BLU/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör
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      Taşınabilir hoparlör

      SBM130BLU/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

      Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları USB/MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile oynatın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Taşınabilir hoparlör

      Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

      Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları USB/MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile oynatın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

      Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları USB/MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile oynatın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Taşınabilir hoparlör

      Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

      Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları USB/MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile oynatın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir hoparlör

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        Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

        • Mavi
        • USB
        3W RMS toplam çıkış gücü

        3W RMS toplam çıkış gücü

        Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        USB/MicroSD Kartından kolay oynatma

        İstediğiniz içeriği USB cihazınıza veya MicroSD kartınıza yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.

        Dahili Dijital FM radyo

        Dijital Radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. Dijital istasyonlar sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

        Derin ve güçlü bas için wOOx™ Hoparlör Teknolojisi

        wOOx™ teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerine göre daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör konseptidir. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın üretir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Sol/Sağ hoparlörler

          Hoparlör sürücüsü
          1 x wOOx sürücü, 2 x 1,5 inç Tam aralık
          Sürücü güç aralığı
          0-5 W x 1
          Frekans aralığı
          100Hz-20kHz

        • Müzik sistemi

          Ses geliştirme
          wOOx teknolojisi
          Ses gücü amplifikatörü
          "AB" sınıfı dijital amplifikatör
          Toplam çıkış gücü
          3W RMS (maksimum)
          Frekans aralığı
          20Hz-20kHz
          Sinyal/Gürültü oranı
          > 70dB
          THD
          < %1
          Giriş hassasiyeti
          600mV

        • Müzik Çalma

          Desteklenen ses biçimleri
          MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • USB flash sürücü
          • MicroSD kartı
          Çalma modu
          • Hızlı ileri ve geri
          • Sonraki/önceki parça arama

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          LED ekran

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet
          Kulaklık çıkışı
          Evet
          USB şarjı
          Evet

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          FM

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          şarj için
          3,5mm jak anteni
          Evet
          3,5 mm ses kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Dahili lityum
          Müzik çalma süresi
          6  saat

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,5  inç
          Derinlik
          3,7  cm
          Yükseklik
          7,1  cm
          Yükseklik
          2,8  inç
          Ağırlık
          0,191  kg
          Ağırlık
          0,421  lb
          Genişlik
          6,1  inç
          Genişlik
          15,5  cm

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