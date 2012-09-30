2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SBM100WHI/00
Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör
Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile çalın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.
Beyaz
İstediğiniz içeriği karta yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
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