ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir hoparlör

SBM100WHI/00

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile çalın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

  • Beyaz

MicroSD Kartından kolay oynatma

İstediğiniz içeriği karta yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.

Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Kompakt ve mobil

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları