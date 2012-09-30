Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile çalın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.