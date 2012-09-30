ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir hoparlör

SBM100ORG/00

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

Philips hepsi bir arada taşınabilir hoparlörle müzik dinlemenin keyfini çıkarın. En sevdiğiniz şarkıları MicroSD kart/aux girişi bağlantısı ile çalın. wOOx™ teknolojisi hoparlör kompakt boyutludur ve şarj edilebilir pil ve çoklu renk seçenekleriyle sunulur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hepsi bir arada taşınabilir hoparlör

  • Turuncu

Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

Kompakt ve mobil

1,5 W RMS çıkış gücü

Bu sistemde 1,5 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları