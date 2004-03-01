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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SBCHP830/00
Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
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