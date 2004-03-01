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        Üretimden kaldırıldı

        SBCHP830/00

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        Kendinden ayarlı iç baş bandı rahat bir oturuş sağlar

        Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

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