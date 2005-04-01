2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SBCHC8441/00
2 kulaklık dahil
Kablolara takılmak yok, sadece hareket etme ve FM kablosuz stereo FM kulaklığınızla müziğin keyfini çıkarma özgürlüğü - ek olarak arkadaşınız için ikinci bir kulaklık.
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.
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