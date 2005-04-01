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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz HiFi Kulaklık

SBCHC8441/00

2 kulaklık dahil

Kablolara takılmak yok, sadece hareket etme ve FM kablosuz stereo FM kulaklığınızla müziğin keyfini çıkarma özgürlüğü - ek olarak arkadaşınız için ikinci bir kulaklık.

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Kablosuz

2 kulaklık dahil

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer

Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

Teknik Özellikler

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