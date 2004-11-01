2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SBCHC8440/00
Kablosuz müzik
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz.
FM yayınları
Şarj edilebilir
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.
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