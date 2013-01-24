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Kablosuz müzik
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müzik
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün
Kablosuz müzik
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz müzik
Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün
Kablosuz hi-fi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.
İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.
Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Dış Karton
Ambalaj boyutları