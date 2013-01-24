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    Kablosuz hi-fi kulaklık

    SBCHC8440/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz müzik Kablosuz müzik Kablosuz müzik
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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      SBCHC8440/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz müzik

      Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz müzik

      Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz müzik

      Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz müzik

      Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz hi-fi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz müzik

        Şarj edilebilir

        • FM yayınları
        • Şarj edilebilir

        Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

        Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

        Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

        Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

        ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer

        Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

        32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

        32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

        Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

        Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

        Parazitleri en aza indirmek için, 2 kanal arasından seçim yapın

        İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.

        Şarjlı pil kullanarak, maliyeti azaltır

        Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Frekans tepkisi
          9 - 21.000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Kanal ayırma
          >30  dB
          Pilot tonu frekansı
          19
          Efektif aralık
          100  m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          863,0 - 865,0  MHz
          Modülasyon
          FM
          Kanal sayısı
          2

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          evet
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          evet
          Çift PLL
          evet
          Çalışma süresi
          +/- 15 saat
          Otomatik kapatma
          evet

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü, 12V/200mA

        • Dış Karton

          EAN
          87 10895 82215 2
          Ambalaj sayısı
          6
          Brüt ağırlık
          5,12  kg
          Yükseklik
          33,2  cm
          Uzunluk
          45,2  cm
          Net ağırlık
          3,69  kg
          Dara ağırlığı
          1,43  kg
          Genişlik
          33,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 10895 80706 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Derinlik
          28,3  cm
          Brüt ağırlık
          0,848  kg
          Yükseklik
          21,4  cm
          Net ağırlık
          0,615  kg
          Dara ağırlığı
          0,233  kg
          Genişlik
          10,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • SHC AC-DC adaptör
        • SHC 3.5-6.3 adaptör
        • Piller

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