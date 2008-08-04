Kutudaki diğer öğeler
- AC/DC adaptörü
- Telefon tutucu
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
Portatif Hoparlör Sistemi
Toplam:
Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.
Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.
Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.
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Bağlantı
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Aksesuarlar
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