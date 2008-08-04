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    Portatif Hoparlör Sistemi

    SBA1620/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPhone için Taşınabilir Hoparlörler iPhone için Taşınabilir Hoparlörler iPhone için Taşınabilir Hoparlörler
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      Portatif Hoparlör Sistemi

      SBA1620/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Hoparlör Sistemi

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Hoparlör Sistemi

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

      iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

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        Portatif Hoparlör Sistemi

        Portatif Hoparlör Sistemi

        Toplam:

        iPhone için Taşınabilir Hoparlörler

        iPhone için Hoparlör Sistemi ve Stand

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.

        Hoparlörler ayrı yerleştirildiğinde geniş stereo ses alanı.

        Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.

        Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

        Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          150 - 20000  Hz
          Empedans
          8 Ohm

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5mm iPhonen Konektör

        • Kullanılabilirlik

          Çalışma süresi
          25 saate kadar

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          Telefon tutucu
          iPhone Konsolu

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Adaptör tipi
          6V 500mA
          Pil voltajı
          1,5  volt
          Pil sayısı
          4

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          24,2  cm
          Genişlik
          23,2  cm
          Derinlik
          8,5  cm
          Net ağırlık
          0,5735  kg
          Brüt ağırlık
          0,801  kg
          Dara ağırlığı
          0,2275  kg
          EAN
          87 12581 43734 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          57  cm
          Genişlik
          26  cm
          Yükseklik
          25  cm
          Net ağırlık
          3,441  kg
          Brüt ağırlık
          5,8  kg
          Dara ağırlığı
          2,359  kg
          EAN
          87 12581 43735 0
          Ambalaj sayısı
          6

        • İç Karton

          Uzunluk
          24  cm
          Genişlik
          18,1  cm
          Yükseklik
          22,2  cm
          Net ağırlık
          1,147  kg
          Brüt ağırlık
          1,756  kg
          Dara ağırlığı
          0,609  kg
          EAN
          87 12581 43736 7
          Ambalaj sayısı
          2

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC/DC adaptörü
        • Telefon tutucu

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