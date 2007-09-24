Güçlü stereo ses
2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.
Güçlü stereo ses
2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü stereo ses
2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.
Portatif Hoparlör Sistemi
Toplam:
Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.
Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.
Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.
Güçlü hoparlör sürücüleri, inanılmaz gerçeklikte bir ses üreterek sizi oyunun içine çeker.
Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.
Telefonlarınızda FM radyonun doğru çalışabilmesi için genellikle harici bir antene gerek duyulur. Bu Philips ürünü, telefonunuzun yerleşik radyosundan kaliteli bir ses alabilmeniz için bir FM anteni içerir.
Cep telefonunuzdan veya MP3 çalarınızından müzik dinlemenin keyifini çıkarın! Hoparlörünüzü, verilen adaptörle cep telefonunuza veya MP3 çalarınıza bağlayın.
Bu ürün, Nokia XpressMusic telefonlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu telefonlarla gerçekleştirilen kapsamlı testler, bu Philips ürünüyle birlikte telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.
Ses
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton