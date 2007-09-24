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    Portatif Hoparlör Sistemi

    SBA160/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses Güçlü stereo ses
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      Portatif Hoparlör Sistemi

      SBA160/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü stereo ses

      2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Hoparlör Sistemi

      Güçlü stereo ses

      2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.

      Güçlü stereo ses

      2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif Hoparlör Sistemi

      Güçlü stereo ses

      2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.

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        Portatif Hoparlör Sistemi

        Portatif Hoparlör Sistemi

        Toplam:

        Güçlü stereo ses

        Nokia telefonunuz için

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

        Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

        Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar

        Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

        Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

        Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

        İnanılmaz gerçeklikte bir ses için güçlü hoparlör sürücüleri

        Güçlü hoparlör sürücüleri, inanılmaz gerçeklikte bir ses üreterek sizi oyunun içine çeker.

        Hoparlörler ayrı yerleştirildiğinde geniş stereo ses alanı.

        Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.

        Dahili FM Anteni

        Telefonlarınızda FM radyonun doğru çalışabilmesi için genellikle harici bir antene gerek duyulur. Bu Philips ürünü, telefonunuzun yerleşik radyosundan kaliteli bir ses alabilmeniz için bir FM anteni içerir.

        Telefonunuz ve MP3 çalarlar ile uyumludur

        Cep telefonunuzdan veya MP3 çalarınızından müzik dinlemenin keyifini çıkarın! Hoparlörünüzü, verilen adaptörle cep telefonunuza veya MP3 çalarınıza bağlayın.

        Nokia XpressMusic için tasarlanmıştır

        Bu ürün, Nokia XpressMusic telefonlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu telefonlarla gerçekleştirilen kapsamlı testler, bu Philips ürünüyle birlikte telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans tepkisi
          150 - 20000  Hz
          Empedans
          8 Ohm
          RMS Güç oranı
          2 x 0,6 W

        • Bağlanabilirlik

          Konektör
          2,5 mm Nokia konnektörü. 3,5 mm ses kaynakları için adaptör dahildir.

        • Kullanılabilirlik

          Çalışma süresi
          25 saate kadar

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          Telefon tutucu
          Nokia 5200 / 5300 XpressMusic için yuva; diğer Nokia telefonlar ve MP3 çalarlar için Standart yuva dahildir.

        • Güç

          Pil tipi
          • AAA
          • LR03
          Adaptör tipi
          6V 500mA
          Pil voltajı
          1,5  V
          Pil sayısı
          4

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 38369 5
          Derinlik
          11,5  cm
          Genişlik
          21,8  cm
          Yükseklik
          22,3  cm
          Brüt ağırlık
          0,889  kg
          Net ağırlık
          0,654  kg
          Dara ağırlığı
          0,235  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          EAN
          87 12581 38371 8
          Yükseklik
          20,3  cm
          Genişlik
          22,6  cm
          Uzunluk
          24,2  cm
          Brüt ağırlık
          1,956  kg
          Net ağırlık
          1,308  kg
          Dara ağırlığı
          0,648  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          EAN
          87 12581 38370 1
          Yükseklik
          22,3  cm
          Genişlik
          25,7  cm
          Uzunluk
          69,6  cm
          Brüt ağırlık
          5,996  kg
          Net ağırlık
          3,924  kg
          Dara ağırlığı
          2,072  kg

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