Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- Bilgisayardan şarj için USB kablosu
- Garanti belgesi
- Dünya Çapında Garanti belgesi
- Hızlı kurulum kılavuzu
Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses
Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses
Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün
Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses
Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses
Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün
Taşınabilir kablosuz hoparlör
Toplam:
2 neodimyum hoparlör sürücüsü ve wOOx sistemiyle üretilen bu hoparlör bu kadar küçük bir hoparlörden bekleyebileceğiniz en mükemmel sesi üretir. Yüksek ses, şaşırtıcı netlik ve derin bas en iyi ses performansını her yerde deneyimlemenize olanak sağlar.
Su sıçramalarına ve düşmelere dayanıklı şekilde üretilen bu Philips SHOQBOX, macera severler için mükemmel bir üründür. Sıçramaya dayanıklı tasarımı sayesinde yağmurdan ve sıvı sıçramalarından endişelenmenize gerek yok. Kauçuk muhafaza düşmelere ve zorlu koşullarda kullanıma dayanacak şekilde özel üretilmiştir. Çantanızın içine atın veya sırt çantanıza takın. Gerçek dayanıklılık isteyen dış mekanlar için mükemmel.
SHOQBOX'ta hareket sensörü bulunur. Bir sonraki veya önceki şarkıya geçmek için sensörü soldan sağa veya sağdan sola hareket ettirmeniz yeterlidir. Müziği bir saniye duraklatmak için elinizi sensörün üzerine koyun. Müziği tekrar başlatmak için elinizi tekrar koyun. Kolay el hareketi kontrolü müziğinizi en basit şekilde kontrol etmenizi sağlar.
Dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlör olarak çalışır. Bir arama geldiğinde, müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır.
Cihazda farklı dillerde sesli geri bildirim komutu bulunur. Bu komut pil seviyesi veya hoparlörün cihazınıza doğru şekilde takılıp takılmadığına ilişkin anında geri bildirim sağlar.
2 SHOQBOX hoparlörü stereo sistem Sol ve Sağ kanallarının akıllı sensörüyle eşleştirebilirsiniz. İki hoparlörü yan yana yerleştirin ve ellerinizi aynı anda hoparlör sensörlerinin dış kısmında gezdirin. Parti ve toplantılar için mükemmel. Müzik, filmler ve oyunlardan gelen güçlü stereo sesin keyfini çıkarın.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.
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Kullanılabilirlik
Bağlantı
Ses
Hoparlörler
Güç
Aksesuarlar
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