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    Taşınabilir kablosuz hoparlör

    SB7210/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses
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      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      SB7210/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

      Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

      Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün

      Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

      Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir kablosuz hoparlör

      Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

      Ne sıçrayan sıvılardan ne de düşmenin darbesinden etkilenen Philips Shoqbox SB7210/12 ile müziğinizi istediğiniz kadar yüksek sesle dinleyin. Kablosuz müzik dinleme imkanı sunan bu son derece dayanıklı cihazla müzik keyfini dışarıda, güçlü ve net seslerle yaşayın. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Taşınabilir kablosuz hoparlör

        Toplam:

        Şaşırtıcı ölçüde net, güçlü ses

        bu taşınabilir hoparlörle

        • Beyaz
        • 8W
        Gücünü 2 neodimyum sürücüden alır

        Gücünü 2 neodimyum sürücüden alır

        2 neodimyum hoparlör sürücüsü ve wOOx sistemiyle üretilen bu hoparlör bu kadar küçük bir hoparlörden bekleyebileceğiniz en mükemmel sesi üretir. Yüksek ses, şaşırtıcı netlik ve derin bas en iyi ses performansını her yerde deneyimlemenize olanak sağlar.

        Yere düşse de, su sıçrasa da çalışmaya devam eder

        Yere düşse de, su sıçrasa da çalışmaya devam eder

        Su sıçramalarına ve düşmelere dayanıklı şekilde üretilen bu Philips SHOQBOX, macera severler için mükemmel bir üründür. Sıçramaya dayanıklı tasarımı sayesinde yağmurdan ve sıvı sıçramalarından endişelenmenize gerek yok. Kauçuk muhafaza düşmelere ve zorlu koşullarda kullanıma dayanacak şekilde özel üretilmiştir. Çantanızın içine atın veya sırt çantanıza takın. Gerçek dayanıklılık isteyen dış mekanlar için mükemmel.

        Şarkı atlama için dokunma sensörü

        Şarkı atlama için dokunma sensörü

        SHOQBOX'ta hareket sensörü bulunur. Bir sonraki veya önceki şarkıya geçmek için sensörü soldan sağa veya sağdan sola hareket ettirmeniz yeterlidir. Müziği bir saniye duraklatmak için elinizi sensörün üzerine koyun. Müziği tekrar başlatmak için elinizi tekrar koyun. Kolay el hareketi kontrolü müziğinizi en basit şekilde kontrol etmenizi sağlar.

        Hoparlör için dahili mikrofon

        Hoparlör için dahili mikrofon

        Dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlör olarak çalışır. Bir arama geldiğinde, müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır.

        Sesli geri bildirim komutu

        Sesli geri bildirim komutu

        Cihazda farklı dillerde sesli geri bildirim komutu bulunur. Bu komut pil seviyesi veya hoparlörün cihazınıza doğru şekilde takılıp takılmadığına ilişkin anında geri bildirim sağlar.

        2 Shoqbox cihazını sol-sağ hoparlörlerle eşleştirin

        2 Shoqbox cihazını sol-sağ hoparlörlerle eşleştirin

        2 SHOQBOX hoparlörü stereo sistem Sol ve Sağ kanallarının akıllı sensörüyle eşleştirebilirsiniz. İki hoparlörü yan yana yerleştirin ve ellerinizi aynı anda hoparlör sensörlerinin dış kısmında gezdirin. Parti ve toplantılar için mükemmel. Müzik, filmler ve oyunlardan gelen güçlü stereo sesin keyfini çıkarın.

        Bluetooth ile yayın yapma

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          birlikte çalıştığı sistemler
          • Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu
          • tabletler
          • müzik cihazları
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • yeni iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3. nesil ve üzeri
          Android tabletler ve akıllı telefonlar
          Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
          diğer müzik cihazları
          Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

        • Kullanılabilirlik

          Akıllı sensör
          şarkı atlama ve 2 Shoqbox cihazını sol-sağ hoparlörlerle eşleştirme için
          Sesli geri bildirim
          pil düzeyi hakkında

        • Bağlantı

          Ses Bağlantıları
          3,5 mm Hat girişi
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 4W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlörler
          2 x 1 inç

        • Hoparlörler

          Hoparlör güçlendirme
          wOOx Bass Radiator
          Hoparlör sürücüleri
          Neodinyum manyetik sistemi

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Pil tipi
          lityum (dahili)
          Pilin çalıştırma süresi
          8  sa

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Bilgisayardan şarj için USB kablosu
          • Garanti belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          72 x 68 x 179  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          133 x 100 x 200 mm
          Ürün ağırlığı
          0,488  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,953  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Bilgisayardan şarj için USB kablosu
        • Garanti belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

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            • Yaklaşık 0,8 metreden düşmeye dayanıklı olduğu ölçülmüştür. Düşme dayanımı düşme koşullarına göre farklılık gösterir.
            • SHOQBOX'un gövdesi, "sıçramaya dayanım" su geçirmezliği IEC 60529 IPX4 ile eşdeğerdir. Bu ürün su geçirmez değildir; suya batırılmamalı ve banyoda kullanılmamalıdır.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

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