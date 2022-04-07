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Üretimden kaldırıldı

ShoqBoxTaşınabilir kablosuz hoparlör

SB300B/00

4.6

| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Şaşırtıcı ritimler, çarpıcı ışıklar

Ritimleri serbest bırakmaya hazırlanın! Philips ShoqBox SB300 çift bas radyatörü sayesinde nefes kesici bas deneyimini yaşayın. Ritme ayak uyduran ışıklarla enerjiyi yükseltin. Sağlamlığı, darbelere dayanıklılığı ve su geçirmezliğiyle partiyi gittiğiniz her yere taşıyın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Şaşırtıcı ritimler, çarpıcı ışıklar

  • Bluetooth®

  • Su geçirmez, darbelere dayanıklı

  • Renk değiştiren ışıklar

Dahili şarj edilebilir pille parti hiç durmaz

Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Ortamı ışıklandırın! Ritme ayak uyduran çok renkli ışıklar

Ortamı ışıklandırın! Ritme ayak uyduran çok renkli ışıklar

Işığa ayak uydurun ve ritmin, göz alıcı ışıkların gücünü hissedin. Ritme göre yanan çoklu ışıklar, müziğinize hayat verir ve partiye başka bir boyut katar. Bunun yerine karanlıkta da dans edebilirsiniz, sorun değil. Düğmeyi çevirin, ışıklar sönsün.

Eller serbest arama için dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

07/04/2022

Türkiye

Türkiye

Küçük Canavar....

Muhteşem bir cihaz, dinlerken sesine ve gücüne şaşırıyorsunuz, telefon, tablet, her cihaza bağlayın, sonuç mükemmel.....

Avantajlar

Küçük ama baslar ve tizler süper....

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-06

14/05/2020

Türkiye

Türkiye

Boyutuna göre çok iyi

Bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi hoparlör diyebilirim.Boyutuna göre bassları çok iyi.Kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

Bassları çok iyi,Sesi kuvvetli

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-14

04/04/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün tek kelimeyle harika

Sesi olsun, dayanıklılığı olsun her şeyi harika bir ürün almanızı tavsiye ederin

Avantajlar

Suya dayanıklı olması ve renkli ışık vermesi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-04-04

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-04-04

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