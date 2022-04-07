2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Şaşırtıcı ritimler, çarpıcı ışıklar
Ritimleri serbest bırakmaya hazırlanın! Philips ShoqBox SB300 çift bas radyatörü sayesinde nefes kesici bas deneyimini yaşayın. Ritme ayak uyduran ışıklarla enerjiyi yükseltin. Sağlamlığı, darbelere dayanıklılığı ve su geçirmezliğiyle partiyi gittiğiniz her yere taşıyın.
Bluetooth®
Su geçirmez, darbelere dayanıklı
Renk değiştiren ışıklar
Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.
Işığa ayak uydurun ve ritmin, göz alıcı ışıkların gücünü hissedin. Ritme göre yanan çoklu ışıklar, müziğinize hayat verir ve partiye başka bir boyut katar. Bunun yerine karanlıkta da dans edebilirsiniz, sorun değil. Düğmeyi çevirin, ışıklar sönsün.
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.
4.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Cigos54
07/04/2022
Türkiye
Küçük Canavar....
Muhteşem bir cihaz, dinlerken sesine ve gücüne şaşırıyorsunuz, telefon, tablet, her cihaza bağlayın, sonuç mükemmel.....
Avantajlar
Küçük ama baslar ve tizler süper....
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-06
Merts
14/05/2020
Türkiye
Boyutuna göre çok iyi
Bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi hoparlör diyebilirim.Boyutuna göre bassları çok iyi.Kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
Bassları çok iyi,Sesi kuvvetli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-14
Hmd17
04/04/2020
Türkiye
Ürün tek kelimeyle harika
Sesi olsun, dayanıklılığı olsun her şeyi harika bir ürün almanızı tavsiye ederin
Avantajlar
Suya dayanıklı olması ve renkli ışık vermesi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-04
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ShoqBox SB300B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-04