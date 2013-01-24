Bir saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

Şimdi tüm Philips Tıraş Makinelerinden daha üstün pil ömrüne sahip şarj etme sistemi kullanışlı iki seçenek sunuyor: Bir saatlik şarjla 60 dakika kullanım süresi veya tamamen tıraş için hızlı şarj. Tüm Shaver series 9000 modelleri ıslak ortamlarda güvenliği sağlamak üzere yalnızca kablosuz modda çalıştırılmak için tasarlanmıştır.