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- SmartClean Plus
- Temizlik kartuşu
- SmartClick sakal şekillendirici
- Şık saklama kılıfı
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Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
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Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel, yakın tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision PRO Bıçaklar, 1-3 günlük sakallarda, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha yakın tıraş sayesinde cildinizi korur.
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
Tıraşınızı kişiselleştirmek için 3 mod arasından seçim yapın: Hassas: Nazik ancak derinlemesine bir tıraş için. Normal: Derinlemesine, günlük tıraş için. Hızlı: Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan hızlı tıraş için.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
SmartClean PLUS tek bir dokunuşla tıraş makinenizi temizler, yağlar, kurular ve şarj eder; böylece her gün mükemmel bir performans sunar.
SmartClick Sakal Şekillendirici aparatıyla görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar istediğiniz mükemmel sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Yuvarlak uçlar ve taraklar cilt tahrişini engellemek üzere tasarlanmıştır.
Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 3 haneli (%) pil göstergesi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi
Şimdi tüm Philips Tıraş Makinelerinden daha üstün pil ömrüne sahip şarj etme sistemi kullanışlı iki seçenek sunuyor: Bir saatlik şarjla 60 dakika kullanım süresi veya tamamen tıraş için hızlı şarj. Tüm Shaver series 9000 modelleri ıslak ortamlarda güvenliği sağlamak üzere yalnızca kablosuz modda çalıştırılmak için tasarlanmıştır.
Tıraş makinesi başlığını çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.
Bu Philips tıraş makinesi için 2 yıl garanti sunuyoruz. Sürekli kullanımda bile son derece pürüzsüz tıraş garanti eden 9000 Serisi Tıraş Makinelerimiz performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
Servis
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JC302/50
CRP136/01