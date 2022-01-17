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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 9000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S9531/31

4.3

| (43) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor

Her harekette mükemmellik

Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonuçları elde edersiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tek harekette %20 daha fazla sakal* keser

Her harekette mükemmellik

  • V-Track PRO bıçak sistemi

  • 8 yönlü Contour Detect Başlıklar

  • SmartClean Plus Sistemi

  • SmartClick sakal şekillendirici

1-3 günlük sakal için en iyi tıraş sistemimiz

1-3 günlük sakal için en iyi tıraş sistemimiz

Mükemmel, yakın tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision PRO Bıçaklar, 1-3 günlük sakallarda, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha yakın tıraş sayesinde cildinizi korur.

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

Üç ayar arasından seçim yaparak tıraşınızı kişiselleştirin

Üç ayar arasından seçim yaparak tıraşınızı kişiselleştirin

Tıraşınızı kişiselleştirmek için 3 mod arasından seçim yapın: Hassas: Nazik ancak derinlemesine bir tıraş için. Normal: Derinlemesine, günlük tıraş için. Hızlı: Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan hızlı tıraş için.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

43

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

17/01/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

memnun

ürünün şu ana kadarki performansından memnunum, kalitesini yansıtıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-17

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-17

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Harika

Sert sakalım var bu yüzden tereddütle aldım ve en büyük korkularımdan biri de çenemin altını tahriş etmesi korkusuydu çünkü eskiden elktrikli makina kullanıyordum tecrübeliydim ama gördüm ki teknoloji çok değişmiş kısa sürede sinek kaydı traş şiddetle tavsiye ediyorum günlük traş olanlara

Avantajlar

Kısa sürede sinek kaydı

Dezavantajlar

Taşıma çantası küçük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

09/09/2020

Türkiye

Türkiye

Harika!

Mükemmel. Birkaç hareketle 3 günlük sakalımı hiç çekmeden alıyor, daha sonra çok fazla uğraşmadan sinek kaydı kıvamına getiriyor. Temizleme sistemi de çok hoşuma gitti. Yalnız smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, alabilsek iyi olacak.

Avantajlar

Sinek kaydı traş.

Dezavantajlar

smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, nasıl temin edeceğiz?

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-08-09

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-08-09

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  1. SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser