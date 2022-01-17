Makine doğru kullananlar için gerçekten mükemmel.. Dikkat etmeniz gereken tek şey var birkaç hafta traş olmamış ve sakallarınız oldukça uzamışsa bu makine ile dalmayın biraz zahmetli oluyor.. Ha başaramıyor mu yine başarıyor orası ayrı. Ancak günlük yada haftada 2-3 traş oluyorsanız hem kuru hem ıslak kullanımda performansı gayet işi. Görsel olarakta ürün çok başarılı standı çok şık ve ve bataryası da oldukça iyi gidiyor. Burada minik bir uyarım var standın arka tarafına taktığınız elektrik kablosunu aşağıya doğru çaprazdan takmanız gerekli yoksa girmiyor ben bunu çözene kadar biraz ulaştım açıkçası :) Birde yine standa kafaları temizlemek için bir tuş var eğer o tuşa bir kere basar bırakırsanız saatlerce çalışır ve sonucu iyi olmaz 10-20 saniye sonra bir kez daha dokunup durdurmayı unutmayın. Bence bu makinenin tek kusuru bu bir kere basında 10-20 saniye ne ise ideal süre o kadar çalışıp kendiliğinden durmalı ama durmuyor. Aklınızda olsun. Onun dışında son derece iyi. Ben keyifle kullanıyorum.