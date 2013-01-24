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Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla tüy yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
Tıraşınızı kişiselleştirmek için 3 mod arasından seçim yapın: Hassas: Nazik ancak derinlemesine bir tıraş için. Normal: Derinlemesine, günlük tıraş için. Hızlı: Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan hızlı tıraş için.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
SmartClick Sakal Şekillendirici aparatıyla görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar istediğiniz mükemmel sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Yuvarlak uçlar ve taraklar cilt tahrişini engellemek üzere tasarlanmıştır.
Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 5 seviyeli pil ve seyahat kilidi göstergesi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi
Gelişmiş şarj etme sistemimiz kullanışlı iki seçenek sunar: Bir saat şarj ile 50 dakika kullanım süresi elde edin veya tamamen tıraş için hızlı şarj özelliğini kullanın. Tüm 9000 Serisi Tıraş Makineleri güçlü, enerji tasarruflu, uzun ömürlü lityum-iyon pile sahiptir. Duştayken dahil olmak üzere suyla tıraş olurken her zaman güvende olmanız için yalnızca kablosuz modda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu Philips tıraş makinesi için 2 yıl garanti sunuyoruz. Sürekli kullanımda bile son derece pürüzsüz tıraş garanti eden 9000 Serisi Tıraş Makinelerimiz performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
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