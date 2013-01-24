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    Shaver series 9000

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S9511/41
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    • Her harekette mükemmellik Her harekette mükemmellik Her harekette mükemmellik
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      Shaver series 9000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S9511/41
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Her harekette mükemmellik

      Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.099,99 TL
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      Shaver series 9000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Her harekette mükemmellik

      Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Her harekette mükemmellik

      Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.099,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Shaver series 9000 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Her harekette mükemmellik

      Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        SmartClean

        Tıraş makineniz hep yeni kalsın

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        Her harekette mükemmellik

        Tek harekette %20 daha fazla sakal* keser

        • V-Track Precision Bıçaklar
        • 50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • SmartClick sakal şekillendirici
        Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

        Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

        Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.

        Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

        Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

        Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla tüy yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

        Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

        Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

        Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

        Üç ayar arasından seçim yaparak tıraşınızı kişiselleştirin

        Üç ayar arasından seçim yaparak tıraşınızı kişiselleştirin

        Tıraşınızı kişiselleştirmek için 3 mod arasından seçim yapın: Hassas: Nazik ancak derinlemesine bir tıraş için. Normal: Derinlemesine, günlük tıraş için. Hızlı: Zamandan tasarruf etmenizi sağlayan hızlı tıraş için.

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır sakal şekillendirici

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır sakal şekillendirici

        SmartClick Sakal Şekillendirici aparatıyla görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar istediğiniz mükemmel sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Yuvarlak uçlar ve taraklar cilt tahrişini engellemek üzere tasarlanmıştır.

        İşlevlere kullanım kolaylığı kazandıran sezgisel simgeler

        İşlevlere kullanım kolaylığı kazandıran sezgisel simgeler

        Sezgisel ekran ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 5 seviyeli pil ve seyahat kilidi göstergesi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi

        Bir saatlik şarjla 50 dakika kablosuz tıraş

        Bir saatlik şarjla 50 dakika kablosuz tıraş

        Gelişmiş şarj etme sistemimiz kullanışlı iki seçenek sunar: Bir saat şarj ile 50 dakika kullanım süresi elde edin veya tamamen tıraş için hızlı şarj özelliğini kullanın. Tüm 9000 Serisi Tıraş Makineleri güçlü, enerji tasarruflu, uzun ömürlü lityum-iyon pile sahiptir. Duştayken dahil olmak üzere suyla tıraş olurken her zaman güvende olmanız için yalnızca kablosuz modda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili

        2 yıl garantili

        Bu Philips tıraş makinesi için 2 yıl garanti sunuyoruz. Sürekli kullanımda bile son derece pürüzsüz tıraş garanti eden 9000 Serisi Tıraş Makinelerimiz performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • V-Track Precision Bıçak Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes hareketi
          Yüz hatlarına uyum
          8 yönlü Contour Detect Başlıklar
          SkinComfort
          AquaTec Islak ve Kuru
          Kişisel Konfor Ayarları
          Hassas-Normal-Hızlı ayarları

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Sakal şekillendirici
          Kese
          Seyahat kesesi

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 5 seviyeli pil göstergesi
          • Temizleme göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir

        • Tasarım

          Renk
          Koyu Karamel
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          50 dk / 17 tıraş
          Şarj
          • 50 dakika kullanım için 1 saat şarj
          • 1 tıraş için hızlı şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          9  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH90 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • SmartClick sakal şekillendirici
        • Şık saklama kılıfı

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              • SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser
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