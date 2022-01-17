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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 9000Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S9511/41

4.3

| (43) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Her harekette mükemmellik

Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tek harekette %20 daha fazla sakal* keser

Her harekette mükemmellik

  • V-Track Precision Bıçaklar

  • 50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • SmartClick sakal şekillendirici

Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

Bıçaklar pürüzsüz bir tıraş için tüylere mükemmel bir biçimde yön verir

Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Üstün sonuç için başlık 8 farklı yönde eğilir

Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.

Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

Rahat ve yakın bir tıraş için kılları yukarı kaldırır

Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-612383 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

43

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

17/01/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

memnun

ürünün şu ana kadarki performansından memnunum, kalitesini yansıtıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-17

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-17

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Harika

Sert sakalım var bu yüzden tereddütle aldım ve en büyük korkularımdan biri de çenemin altını tahriş etmesi korkusuydu çünkü eskiden elktrikli makina kullanıyordum tecrübeliydim ama gördüm ki teknoloji çok değişmiş kısa sürede sinek kaydı traş şiddetle tavsiye ediyorum günlük traş olanlara

Avantajlar

Kısa sürede sinek kaydı

Dezavantajlar

Taşıma çantası küçük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

09/09/2020

Türkiye

Türkiye

Harika!

Mükemmel. Birkaç hareketle 3 günlük sakalımı hiç çekmeden alıyor, daha sonra çok fazla uğraşmadan sinek kaydı kıvamına getiriyor. Temizleme sistemi de çok hoşuma gitti. Yalnız smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, alabilsek iyi olacak.

Avantajlar

Sinek kaydı traş.

Dezavantajlar

smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, nasıl temin edeceğiz?

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-08-09

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-08-09

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  1. SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser