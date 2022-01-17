2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Her harekette mükemmellik
Shaver 9000, bugüne kadarki en gelişmiş tıraş makinemizdir. Benzersiz yüz kıvrımı algılama teknolojisi sayesinde yüzünüzün her kıvrımını olağanüstü şekilde algılar ve V-Track sisteminin kılları en iyi kesme konumuna yönlendirmesi sayesinde en mükemmel sonucu elde edersiniz.
V-Track Precision Bıçaklar
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
SmartClick sakal şekillendirici
Mükemmel, pürüzsüz tıraş deneyimine kavuşun. V-Track Precision Bıçaklar, yatık ve farklı uzunluktaki kıllar da dahil olmak üzere tüm sakalı nazikçe en iyi kesme konumuna getirir. Daha az hareketle %30 daha pürüzsüz tıraş sayesinde cildinizi korur.
Yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarını 8 yönlü ContourDetect başlığıyla takip edin. Her bir harekette %20 daha fazla sakal yakalarsınız. Sonuç: son derece pürüzsüz ve kusursuz bir tıraş.
Çift bıçaklı Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ile daha yakın şekilde tıraş olun. Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
Ödüller
4.3
5 üzerinden
43
İncelemeler
84%
bu ürünü tavsiye ediyor
Tayyar
17/01/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
memnun
ürünün şu ana kadarki performansından memnunum, kalitesini yansıtıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-17
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9721/41 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-17
Politanis
14/10/2020
Türkiye
Harika
Sert sakalım var bu yüzden tereddütle aldım ve en büyük korkularımdan biri de çenemin altını tahriş etmesi korkusuydu çünkü eskiden elktrikli makina kullanıyordum tecrübeliydim ama gördüm ki teknoloji çok değişmiş kısa sürede sinek kaydı traş şiddetle tavsiye ediyorum günlük traş olanlara
Avantajlar
Kısa sürede sinek kaydı
Dezavantajlar
Taşıma çantası küçük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-09-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-09-14
Rashko
09/09/2020
Türkiye
Harika!
Mükemmel. Birkaç hareketle 3 günlük sakalımı hiç çekmeden alıyor, daha sonra çok fazla uğraşmadan sinek kaydı kıvamına getiriyor. Temizleme sistemi de çok hoşuma gitti. Yalnız smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, alabilsek iyi olacak.
Avantajlar
Sinek kaydı traş.
Dezavantajlar
smart clean sisteminin sıvısı online satılmıyor, nasıl temin edeceğiz?
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-08-09
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9711/31 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-08-09
SensoTouch'a kıyasla %20 daha fazla sakal keser