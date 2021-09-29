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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 9000 S9031/21 Wet and dry electric shaver

S9031/21

4.5

| (46) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor

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4.5

5 üzerinden

46

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

29/09/2021

Türkiye

Türkiye

B. K.

Çok uzun süredir Philips markasının sakal kesim makinelerini kullanıyorum. Bu modele geçişim fiyat avantajından kaynaklandı ve yanılmamışım. Broşürdeki öneriler doğrultusunda kullanılması halinde, gerçek anlamda mükemmel bir makine. Hareketli başlığı ile sakal kesimi ve aparatların çeşitliliği, cihazın hızı güzel. Pil ömrü güzel ve göstergeli olması takip açısından avantaj. Kesinlikle öneririm.

Dezavantajlar

Koruma çantasının bezden oluşturulması; hem taşımada hem de başlıkları korumada sıkıntı yaşatmakta. Hareketli başlığın önceki modellerde olduğu gibi şeffaf koruma kapağın olmayışı, elekleri korumada sıkıntı. Diğer yandan yaptığım araştırmaya göre; kesici bıçakları önceki modellerde olduğu gibi; kasadan ve elekten ayrı olarak almak olası değilmiş yani set olarak satılmakta ve değiştirilmekteymiş. Ki, bu da son kullanıcı olarak bizlerin dezavantajı olsa gerek..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-29

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-29

16/05/2021

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün...

Ürün Harika Gerek ergonomisi gerek kullanımı ve pratikliği Makineye alışık olmayanlara bile tavsiye ediyorum...

Avantajlar

Ergonomik ve işini iyi yapıyor.

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-11-16

21/04/2021

Türkiye

Türkiye

Gerçekten çok iyi

Bir başka ürün ile arasında kalmıştım. Başka ürünün fiyatı gerçekten fahişti, satış elemanı ısrarla bu Philips'in bu ürününü almamı söyleyince aldım. Şoke oldum. Kalite beklentinin çok üzerinde. Tıraş olmak bir zevk haline geldi. Cildi aşırı hassas olanlar için ürünü kullanacaksanız mutlaka kaliteli bir tıraş köpüğü ve after shave losyonu öneriyorum. Bastırmalara karşı cildi hafif tahriş edebilir. Onun dışında sinekkaydı tıraş için başka ürünlere bakmanıza gerek yok. Hem paranızdan olmazsınız hem de kalitenin üst düzey olması sizi gerçekten tatmin eder. Memnun edilmiş bir müşteri daha. Teşekkürler Philips!

Avantajlar

Temizleme kolaylığı, ürünün ele tam oturması, açıklayıcı kullanım talimatları

Dezavantajlar

Bastırmalara karşı hafif tahriş edebilir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-03-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 S9031/12 Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-03-20

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