Marka olarak zaten güvendiğim bir firma. Adına yakışır bir ürün ile karşı karşıyayız. Hergün tıraş olan biri olarak hem zamandan tasarruf hemde cilde dost bir ürün. 8 yönlü başlığı ile yüz ve boyun hatlarında rahatlıkla hareket ederek kıs sürede titizlikle tıraş olabiliyorsunuz. Hem kuru hem ıslak tıraş seçeneği olması da bir artı. En önemli özelliklerinden biri ise ıslak tıraş olurken kablosuz olarak çalışması güvenliğin ön planda tutulması ekstra puanı hak ediyor. Hızlı şarj ve uzun kullanımı seyahatlerde kolaylık sağlayacak.Tabiki ustura traşı olmasada cilde dost kullanışlı bir ürün.