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Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
Philips 7000 serisi cildinizi tahriş olmaya karşı korur. Sürtünme önleyici kaplamalı SkinGlide halkalar, tıraş makinesinin cildinizde kolay biçimde kaymasını sağlar. Bıçaklar 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar ve cildi korur. Tüm faydaları görün
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Kusursuzca kayar, hassasça tıraş eder
Philips 7000 serisi cildinizi tahriş olmaya karşı korur. Sürtünme önleyici kaplamalı SkinGlide halkalar, tıraş makinesinin cildinizde kolay biçimde kaymasını sağlar. Bıçaklar 3 günlük kirli sakalda bile yakın bir tıraş sağlar ve cildi korur. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mikrosfer kaplamalı sürtünme önleyici SkinGlide halkalarıyla daha rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Binlerce ufak, cam benzeri yuvarlak küre; tıraş makinesi ile cilt arasındaki sürtünmeyi ve cilt direncini azaltır. Bu sayede tıraş makinesi pürüzsüz ve kolay bir şekilde kayar ve cildi tahriş olmaya karşı korur.
Güncellenmiş kesme sistemimiz, cildinizi değil sadece kılları kesmenizi sağlayacak cilt koruma teknolojisine sahiptir. V şekilli bıçaklar, 3 günlük kirli sakallarda bile yakın ve pürüzsüz bir tıraş için cildi bıçaklardan uzaklaştırır.
Tıraş makinesi başlıklarımız, hassas bir şekilde yüz ve boyun bölgesindeki tüm hatları takip ederek kolayca 5 yönde esner. Daha yakın bir tıraş için daha az basınç uygulamanız gerekir ve cilt tahrişi en aza indirilir.
Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Aquatec Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.
Tıraş makinesinin sezgisel ekranı, ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: 3 seviyeli pil göstergesi - temizleme göstergesi - düşük pil seviyesi göstergesi - başlık değiştirme göstergesi - seyahat kilidi göstergesi
Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil sistemi kullanışlı iki seçenek sunar: 50 dakikaya varan tıraş süresi için bir saat şarj edin veya bir kez tam tıraş için hızlı şarj edin. Tüm Shaver series 7000 modelleri, ıslak ortamlarda güvenliği sağlamak amacıyla yalnızca kablosuz modda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Tıraş makinesi başlığını çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.
Bu Philips tıraş makinesinde 2 yıllık garanti sunuyoruz. 7000 Serisi tıraş makinelerimiz, performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.
Sakal şekillendiricinin sakal şekillendirme, mükemmel kirli sakal ve ön düzeltme için 5 ayarı vardır. Yuvarlatılmış uçlar ve taraklar cildin tahriş olmasını engeller.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Güç
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Servis
CRP136/01