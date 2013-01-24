Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün