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- SmartClick sakal şekillendirici
- SmartClick erkek bakım seti
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Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 3'ü 1 arada cihaz ile pürüzsüz bir yüz, kusursuz bir kirli sakal ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş, düzeltme ve bakım için üç ayrı aparatı bulunur. İstediğiniz aparatı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
tıraş, şekillendirme ve bakım
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SmartClick aparat sistemi Click&Style ürününüzü bir tıraş makinesine, sakal düzelticiye veya vücut bakım cihazına dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan aparatı cihazın sapına takmanız yeterlidir.
Cihazı tıraş makinesine, sakal düzelticiye veya vücut bakım cihazına dönüştürmek için ihtiyacınız olan aparatı cihazın sapına takın. İşiniz bittiğinde çıkarın. Pürüzsüz bir yüz için tıraş makinesini seçin. Kusursuz bir kirli sakal için düzelticiyi kullanın. Pürüzsüz bir vücut mu istiyorsunuz? Vücut bakımı zamanı. Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm.
Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile ıslak tıraş edin veya kolaylık için kuru tıraş edin.
İkili döndürülebilir aparat, çiziksiz ve kesiksiz, temiz bir tıraş için tasarlanmıştır. Tıraş başlıkları, yüz hattınızın kıvrımlarını kolaylıkla takip etmek için 3 boyutta hareket eder.
Kusursuz bir kirli sakaldan düzeltilmiş sakal veya bıyığa kadar her görünümü yaratabilirsiniz. Yaratıcı olun ve temizlemek için musluk suyunda kolayca durulayın.
5 uzunluk ayarından birini seçin: 3 günlük kirli sakal için 1 mm ve kısa sakal için 5 mm.
Yuvarlak taraklar ve patentli inci uçlar tüm vücudunuzda güvenli ve pürüzsüz bakım için cildinizin tahriş olmasını engeller.
Tüm vücut tüylerinizi, dilerseniz duştayken rahatça düzeltin ve tıraş edin.
Yalnızca 1 saatlik şarjın ardından 40 dakikaya kadar kablosuz güç.
Pil ışığı pilin zayıf, şarjda veya tamamen dolu olduğunu göstermek için yanar.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis
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HQ1072/01
CRP136/01