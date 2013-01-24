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Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün
tıraş ve bakım
Philips Online Mağaza fiyatı
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SmartClick başlık sistemi Click&Style ürününüzü bir tıraş makinesine veya vücut bakım cihazına dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan başlığı cihazın sapına takmanız yeterlidir.
Cihazı tıraş makinesine veya vücut bakım cihazına dönüştürmek için ihtiyacınız olan başlığı cihazın sapına takın. İşiniz bittiğinde çıkarın. Pürüzsüz bir yüz için tıraş başlığını seçin. Pürüzsüz bir vücut mu istiyorsunuz? Vücut bakım zamanı. Tek bir cihaz ile istediğiniz görünüm.
Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile ıslak tıraşı veya kolaylık için kuru tıraşı tercih edin.
İkili döner başlık, çiziksiz ve kesiksiz, yakın ve sıfır tıraş için tasarlanmıştır. Tıraş başlıkları, yüz hattınızın kıvrımlarını kolaylıkla takip etmek için 3 boyutta hareket eder.
Yuvarlak taraklar ve patentli inci uçlar tüm vücudunuzda güvenli ve pürüzsüz bakım için cildinizin tahriş olmasını engeller.
Tüm vücut kıllarınızı, dilerseniz duştayken rahatça düzeltin ve tıraş edin.
Yalnızca 1 saatlik şarjın ardından 40 dakikaya kadar kablosuz güç.
Pil ışığı pilin zayıf, şarjda veya tamamen dolu olduğunu göstermek için yanar.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis