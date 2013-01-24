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    Click & Style

    tıraş ve bakım

    S728/17
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm
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      Click & Style tıraş ve bakım

      S728/17
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

      Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
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      Click & Style tıraş ve bakım

      Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

      Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

      Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 469,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Click & Style tıraş ve bakım

      Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

      Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün

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        Click & Style

        Click & Style

        tıraş ve bakım

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

        • 2'si bir arada cihaz
        • 40 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        Kolay tak-çıkar başlıklar için SmartClick sistemi

        Kolay tak-çıkar başlıklar için SmartClick sistemi

        SmartClick başlık sistemi Click&Style ürününüzü bir tıraş makinesine veya vücut bakım cihazına dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tarzınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan başlığı cihazın sapına takmanız yeterlidir. 

        İstediğiniz görünümü elde etmek için 2 tak-çıkar başlıktan birini seçin

        İstediğiniz görünümü elde etmek için 2 tak-çıkar başlıktan birini seçin

        Cihazı tıraş makinesine veya vücut bakım cihazına dönüştürmek için ihtiyacınız olan başlığı cihazın sapına takın. İşiniz bittiğinde çıkarın. Pürüzsüz bir yüz için tıraş başlığını seçin. Pürüzsüz bir vücut mu istiyorsunuz? Vücut bakım zamanı. Tek bir cihaz ile istediğiniz görünüm.

        Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile kullanın

        Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile kullanın

        Ekstra cilt koruması için tıraş kremi ile ıslak tıraşı veya kolaylık için kuru tıraşı tercih edin.

        Yakın ve güvenli bir tıraş

        Yakın ve güvenli bir tıraş

        İkili döner başlık, çiziksiz ve kesiksiz, yakın ve sıfır tıraş için tasarlanmıştır. Tıraş başlıkları, yüz hattınızın kıvrımlarını kolaylıkla takip etmek için 3 boyutta hareket eder.

        Kolay ve güvenli vücut kılı düzeltme ve tıraş

        Kolay ve güvenli vücut kılı düzeltme ve tıraş

        Yuvarlak taraklar ve patentli inci uçlar tüm vücudunuzda güvenli ve pürüzsüz bakım için cildinizin tahriş olmasını engeller.

        Ürün gövdesi ve vücut bakım başlığı su geçirmezdir

        Ürün gövdesi ve vücut bakım başlığı su geçirmezdir

        Tüm vücut kıllarınızı, dilerseniz duştayken rahatça düzeltin ve tıraş edin.

        1 saatlik şarjın ardından 40 dakika kullanım

        1 saatlik şarjın ardından 40 dakika kullanım

        Yalnızca 1 saatlik şarjın ardından 40 dakikaya kadar kablosuz güç.

        Pilin zayıf, şarjda veya dolu olduğunu gösterir

        Pilin zayıf, şarjda veya dolu olduğunu gösterir

        Pil ışığı pilin zayıf, şarjda veya tamamen dolu olduğunu göstermek için yanar.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Vücut bakım başlığı
          Bakım
          Koruyucu kapak
          Kullanım
          Vücut tarağı

        • Kolay kullanım

          Ekran
          Pil ışığı
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Kablosuz kullanım

        • Tasarım

          Gövde
          • kayma önleyici kavrama
          • Kolay tutuş

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil Tipi
          NiMH
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 1 tıraş için hızlı şarj
          Çalışma süresi
          40 dakikaya kadar

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

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