Tek bir cihaz, istediğiniz görünüm

Bu 2'si bir arada cihaz ile pürüzsüz bir yüze ve bakımlı bir vücuda kolaylıkla sahip olun. Tıraş ve bakım için iki ayrı başlığı bulunur. İstediğiniz başlığı seçin, cihazın sapına takın ve kullanmaya başlayın. Tüm faydaları görün