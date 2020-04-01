Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün
Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
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Philips Shaver 3000 yüzünüzün ve boynunuzun her açısına ve kıvrımına uyum sağlamak için 5 yönde döner. Bu tıraş makinesi, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.
Bu Philips tıraş makinesiyle temiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Bu elektrikli tıraş makinesinin 27 ComfortCut bıçakları, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş sağlar.
Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.
Elektrikli tıraş makinenizi kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını kolayca çıkarın ve suda durulayın.
Tıraş makinesi pilinin zayıf mı, boş mu yoksa tam dolu mu olduğunu görmek için sezgisel göstergeyi kullanın.
Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.
Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakikada şarj edin.
Bu elektrikli tıraş makinesinin sahip olduğu, kendiliğinden bilenen 27 bıçak, her zaman temiz bir tıraş sonucu sunmak için hassasiyetle tasarlanmıştır.
Hassas düzeltici ile bıyığınızda ve favorilerinizde ince dokunuşlar yapın ve stilinizi kolayca tamamlayın.
Bu tıraş makinesi, sinekkaydı tıraş olurken cildi koruması için çizikleri ve kesikleri önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Cilt Koruma Sistemi, yuvarlak tıraş başlığı profiliyle cildinizde rahatça kayarken cildinizi korur.
Bu ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesinin hassas ve kolay kullanım için ergonomik şekilde tasarlanmış tutma yeri, duşta veya lavabonun karşısında tıraş olurken makineyi daha iyi kavramanızı sağlar.
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