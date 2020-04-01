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    Shaver series 3000

    Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S3122/51
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
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      Shaver series 3000 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S3122/51
      Genel Derecelendirme / 5

      Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

      Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün

      Shaver series 3000 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

      Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün

      Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

      Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün

      Shaver series 3000 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

      Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Toplam:

        Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

        • 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar
        • ComfortCut bıçakları
        • Hassas düzeltici
        • 60 dakika tıraş, 1 saat şarj
        Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

        Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

        Philips Shaver 3000 yüzünüzün ve boynunuzun her açısına ve kıvrımına uyum sağlamak için 5 yönde döner. Bu tıraş makinesi, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.

        Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

        Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

        Bu Philips tıraş makinesiyle temiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Bu elektrikli tıraş makinesinin 27 ComfortCut bıçakları, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş sağlar.

        Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

        Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

        Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Elektrikli tıraş makinenizi kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını kolayca çıkarın ve suda durulayın.

        Şarjınızı kontrol altında tutun

        Şarjınızı kontrol altında tutun

        Tıraş makinesi pilinin zayıf mı, boş mu yoksa tam dolu mu olduğunu görmek için sezgisel göstergeyi kullanın.

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.

        Son anda tıraş için 5 dakikalık güç artırma

        Son anda tıraş için 5 dakikalık güç artırma

        Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakikada şarj edin.

        Rahat ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

        Rahat ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

        Bu elektrikli tıraş makinesinin sahip olduğu, kendiliğinden bilenen 27 bıçak, her zaman temiz bir tıraş sonucu sunmak için hassasiyetle tasarlanmıştır.

        Bıyığınızı ve favorilerinizi eşit şekilde düzeltin

        Bıyığınızı ve favorilerinizi eşit şekilde düzeltin

        Hassas düzeltici ile bıyığınızda ve favorilerinizde ince dokunuşlar yapın ve stilinizi kolayca tamamlayın.

        Cilt Koruma Sistemi sayesinde cildi korumak için rahatça kayar

        Cilt Koruma Sistemi sayesinde cildi korumak için rahatça kayar

        Bu tıraş makinesi, sinekkaydı tıraş olurken cildi koruması için çizikleri ve kesikleri önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Cilt Koruma Sistemi, yuvarlak tıraş başlığı profiliyle cildinizde rahatça kayarken cildinizi korur.

        Güvenli tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Güvenli tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Bu ıslak ve kuru tıraş özellikli tıraş makinesinin hassas ve kolay kullanım için ergonomik şekilde tasarlanmış tutma yeri, duşta veya lavabonun karşısında tıraş olurken makineyi daha iyi kavramanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          5D Dönen ve Esneyen Başlıklar
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          1 seviyeli pil göstergesi
          Islak ve Kuru
          Islak veya kuru tıraş
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          • Kullanmadan önce fişini çekin
          • Sadece kordonsuz kullanılır

        • Tasarım

          Renk
          Parlak Siyah
          Gövde
          • Ergonomik tutuş ve kavrama
          • Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin
          2 yıl garanti
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