ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
  • Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S3122/51

4.4
| (39) İncelemeler | 89% bu ürünü tavsiye ediyor
Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor
Philips AquaTouch 3000 tıraş makinesi, ıslak veya kuru şekilde, kolay ve konforlu tıraş deneyimi sağlar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklı ComfortCut bıçak sistemine sahiptir ve 60 dakika tıraş süresi sunar
Tüm avantajları görüntüleyin

Ferahlatıcı tıraş, Daha fazla konfor

  • 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar

  • ComfortCut bıçakları

  • Hassas düzeltici

  • 60 dakika tıraş, 1 saat şarj

Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

Philips Shaver 3000 yüzünüzün ve boynunuzun her açısına ve kıvrımına uyum sağlamak için 5 yönde döner. Bu tıraş makinesi, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.

Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

Bu Philips tıraş makinesiyle temiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Bu elektrikli tıraş makinesinin 27 ComfortCut bıçakları, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş sağlar.

Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

39

İncelemeler

89%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

19/12/2022

Türkiye

Türkiye

Yüzünüzü Güldüren Philips Tıraşlar

Harika Philips gerçekten bu işin duayeni malzeme kaliteli sessiz çalışması, sinek kaydı tıraşı, elde tutuş rahatlığı daha ne olsun 10 numara bir tıraş makinesi... Hiç düşünmeden alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim. Köpüklü tıraş bıçaklarıyla boşuna uğraşmayın bu Philips rahatlığı varken... Fotoğraf koymadım çünkü gerek yok görseldekinin aynısı ve özellikle renk tasarımı harika olmuş. Tıraş sonrası sinek kaydı ve pürüzsüz bir tıraş istiyorsanız Philips'le güldüren tıraşlar makinesini kullanın...

Avantajlar

En önemlisi cildinize verdiği rahatlık ve cebinize verdiği ekonomisi

Dezavantajlar

Özel kutusu olsaydı süperin süperi olurdu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

27/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok pratik ve pil performansı çok iyi

Ürün pürüzsüz bir tıraş sağlıyor.Ben kuru tıraş oluyorum.Islak denemedim.Benim için en önemli özelliği yıkanabilir olması.Bu da tıraş sonrası çok kolay bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.1 saatlik şarj sonrası defalarca tıraş olabilirsiniz

Avantajlar

pil performansı ve yıkanabilir olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

15/10/2022

Türkiye

Türkiye

Gercekten alınması gereken rün

bu zamana kadar hiç tras makinesi ile tars olmadım hep mach3. oda 15-20 gün sonra köreliyor. cok arastırdım ve 3000 serisinde karar kıldım. ilk trastan sonra yorum yazmıyorum özellikle yorum yazmak için bekledim inanın 4 tras gecti. ilk trasda alısık olmadım icin biraz zorlandım sanırım memnun kalmayacagım dedim ama sonraki traslar beni sasırttı. köpüklüde tras oldum kuruda hiç farkı yok. 3-4 günlük trası rahat alıyor sakalım yogun. acıtma kızarıklık tahris hiçbir şey yapmadı. sinekkaydı derecesinde alıyor ki arkadaslarımda öyle dedi. tras maksimum 2-3 dak suruyorsadece bıcaklar yuvarlak oldu için faul egri oluyor düz alamıyosun onun için ya jilet yada faul için ayrı bi makine lazım. bunun dısında ründen cok memnunum bu zamana kadar almadıma cok pişmanım

Avantajlar

hızlı, acısız, sinekkaydı

Dezavantajlar

faul egri oluyor düzeltme aparatı işe yaramıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları