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    tıraş başlıkları

    RQ12/50
    • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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      tıraş başlıkları

      RQ12/50

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

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        tıraş başlıkları

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        • UltraTrack
        • Yedek ünite
        Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

        Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

        Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.

        UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

        UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

        Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

        Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.

        Kolayca takıp çıkarılır

        Kolayca takıp çıkarılır

        Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş başlıkları

          Paketteki tıraş ünitesi sayısı
          1
          Şu ürün modellerine uyar:
          SensoTouch 3D (RQ12xx)

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