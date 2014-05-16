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Üretimden kaldırıldı

tıraş başlıkları

RQ12/50

3.8

| (4) İncelemeler

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.

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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • UltraTrack

  • Yedek ünite

Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.

UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.

Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
2

16/05/2014

Türkiye

Türkiye

Kullandığım en başarılı elektrikli makina

Daha önceki yıllarda kullandığım elektrikli tıraş makinalarına kıyasla dizaynı oldukça başarılı. Her gün ya da iki günde bir kullanımda sorunsuz. Yüzümü hemen hemen hiç tahriş etmiyor. Oldukça düşük bir sesle çalışıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Philips 3D Shaver

3D tras makinasi her sabah tras olanlar icin mukemmel bir cozum. Cildi tahris etmeden, cok temiz bir tras sagliyor. Ayrica hem islak hem kuru kullanabiliyorsunuz. Bu urunu kullanmaya basladigim son 3 ay, tras olmak benim icin cile olmaktan cikti, yapilmasi gereken kucuk ve eglenceli bir detay oldu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

07/01/2015

Türkiye

Türkiye

Yedek parça

Ürün ile ilgili hiç bir sıkıntım yoktu ancak, yedek traş başlığını hiç biryerde bulamayınca tekrar düşünmeye başladım. Dolayısıyla sadece 2 sene kullanabilinecek bir makina.

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır

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