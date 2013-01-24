Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün
tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.
Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.
Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.
Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.
Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.
Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.
Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.
Tıraş başlıkları