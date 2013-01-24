UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.