Merhaba, RQ12/50 aksesuarınız ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Ürün aksesuarlarımıza yetkili servislerimizden ve orijinal aksesuar sitemiz www.phaksesuar.com adresinden ulaşabilirsiniz. Rekabet Hukuku ve Philips Genel Çalışma Prensipleri gereği her perakende satıcı, kendisinin uygun gördüğü yeniden satış fiyatını belirlemekte serbesttir. Bu anlamda; Philips olarak, perakende satıcılara karşı herhangi bir müdahalede bulunamamaktayız. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye