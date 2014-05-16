2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ12/50
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.
UltraTrack
Yedek ünite
Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.
Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.
Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
anonim1
16/05/2014
Türkiye
Kullandığım en başarılı elektrikli makina
Daha önceki yıllarda kullandığım elektrikli tıraş makinalarına kıyasla dizaynı oldukça başarılı. Her gün ya da iki günde bir kullanımda sorunsuz. Yüzümü hemen hemen hiç tahriş etmiyor. Oldukça düşük bir sesle çalışıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
kemalaytemir
08/05/2012
Türkiye
Philips 3D Shaver
3D tras makinasi her sabah tras olanlar icin mukemmel bir cozum. Cildi tahris etmeden, cok temiz bir tras sagliyor. Ayrica hem islak hem kuru kullanabiliyorsunuz. Bu urunu kullanmaya basladigim son 3 ay, tras olmak benim icin cile olmaktan cikti, yapilmasi gereken kucuk ve eglenceli bir detay oldu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Yedekparca
07/01/2015
Türkiye
Yedek parça
Ürün ile ilgili hiç bir sıkıntım yoktu ancak, yedek traş başlığını hiç biryerde bulamayınca tekrar düşünmeye başladım. Dolayısıyla sadece 2 sene kullanabilinecek bir makina.
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Bu değerlendirme RQ12/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır