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    Shaver series 9000 SensoTouch

    elektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

    RQ1275/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tıraş deneyiminde son nokta Tıraş deneyiminde son nokta Tıraş deneyiminde son nokta
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      Shaver series 9000 SensoTouch elektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

      RQ1275/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tıraş deneyiminde son nokta

      Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Shaver series 9000 SensoTouch elektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

      Tıraş deneyiminde son nokta

      Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün

      Tıraş deneyiminde son nokta

      Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Shaver series 9000 SensoTouch elektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

      Tıraş deneyiminde son nokta

      Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 9000 SensoTouch

        Shaver series 9000 SensoTouch

        elektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tıraş deneyiminde son nokta

        GyroFleX 3D sistemi

        • UltraTrack & GyroFlex 3D
        • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

        Philips GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrıma tam uyum sağlar

        Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.

        UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

        UltraTrack başlıkları her sakalı sadece birkaç darbede yakalar

        Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili SensoTouch Tıraş Makineleri

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili SensoTouch Tıraş Makineleri

        Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

        Yakın kontrol için ergonomik tutma yeri

        Yakın kontrol için ergonomik tutma yeri

        Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.

        Cildinizle dost hassas düzeltici

        Cildinizle dost hassas düzeltici

        Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır Sakal Şekillendirici

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır Sakal Şekillendirici

        Sakallarınızda daha fazla tarz denemek için takılıp çıkarılır cilt dostu Sakal Şekillendirici: 0,5 mm'lik 3 günlük sakaldan 5 mm'lik kısa sakala kadar her türlü tarz için cilt tahrişini önleyen yuvarlak uçlar ve ayarlanabilir tarak.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Yüz kıvrımlarına uyum
          GyroFlex 3D yüz kıvrımlarına uyum
          Tıraş Sistemi
          • UltraTrack tıraş başlıkları
          • Speed XL tıraş başlıkları
          • Patentli Süper Kaldır & Kes
          Şekillendirme
          Sakal Şekillendirici aparatı
          Cilt Rahatlığı
          SkinGlide

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj
          • 1 saat
          • Şarj edilebilir
          • Kablosuz
          • Hızlı şarj
          Tıraş süresi
          20 güne kadar
          Ekran
          • 5 seviyeli pil göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Seyahat kilidi
          • Temizleme göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kullanım
          • İnce sap
          • Kolay tutuş
          • kayma önleyici kavrama
          Kaplama
          • Metalik gövde
          • LED Ekran
          Renk
          Gümüş

        • Aksesuarlar

          Stand
          Katlanır şarj standı
          Çanta
          Lüks çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak
          Takıp çıkarılır şekillendirici
          Evet
          Lüks seyahat çantası
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          Li-ion
          Çalışma süresi
          60  dk
          Otomatik voltaj
          100-240  V
          Bekleme gücü
          0,15  W
          Maks. güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          İki yılda bir RQ12 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Şarj standı
        • Temizleme fırçası
        • Güç kablosu
        • Koruyucu kılıf
        • Lüks çanta

        Ek aksesuarlar mı arıyorsunuz? Parçaları & Aksesuarları göster

        Eco passport

        Philips EcoVision programı çabalarımız Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'yle karşılığını aldı. İnsan hakları ve çevre konularında 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldık. Çevre dostu tasarım süreçlerimizde ürünün çevre performansını göstermek için Yeşil Odak Bölgeleri'ni kullanıyoruz. Aşağıdaki Yeşil Odak Bölgeleri'ne göz atın. Çevrecilik Hikayemiz hakkında daha fazla bilgi edinin

        • PhilipsGreenLogo

        • Enerji
          Enerji, gerek üretim gerekse kullanım konusunda oldukça uygun bir Yeşil Odak Alanıdır ki burada kullanımın genellikle çevre üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Daha az enerji tüketimi, daha düşük CO2 emisyonunu ve daha düşük enerji faturalarını ifade ettiği için oldukça önemlidir.

          • Açık modu: 5,40  W

        • Ambalaj
          Ambalaj da Philips Yeşil Odak Alanlarından biridir. Tüketiciler bir ürün satın alırken önce ambalajı görürler, ancak ambalajın çevreye etkisi, ürün malzemelerine ve enerji tüketimine nazaran sınırlandırılmıştır.

          • Karton: 110,00  g
          • Plastik: 0,00  g
          • Geri dönüştürülen materyal yüzdesi: 90  %

        • Geri dönüşüm
          Bu Yeşil Odak Alanı, geri dönüşüm tasarımını ve demontaj tasarımını da içermektedir. Philips, ürünler için teknik ve ticari anlamda mümkün olduğu durumlarda geri dönüştürülmüş plastik ve diğer malzemeleri kullanmakta ve malzemelerin geri dönüştürülmesini desteklemektedir.

          • Geri dönüştürülmüş demir içeren metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş demir içermeyen metaller: 0  %
          • Geri dönüştürülmüş plastikler: 0  %

        • Ağırlık
          Ağırlık, Philips'in kullanılan malzeme miktarını azalttığı EcoDesign sürecinde göz önünde bulundurduğu, doğal kaynakların kullanımını azaltan, sevkiyat verimliliğini arttırabilen ve yaşam döngüsü sonunda avantajlar sağlayan Yeşil Odak Alanlarından biridir.

          • Ürün ağırlığı: 179,50  g
          • Aksesuar ağırlığı: 208,00  g

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          Eco passport – Çevreci ürünlerimizin özelliklerine genel bakış

          Philips bryr sig mycket om miljön och samhället, och vi engagerar oss i miljömässig produktdesign.

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