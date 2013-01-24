Enerji, gerek üretim gerekse kullanım konusunda oldukça uygun bir Yeşil Odak Alanıdır ki burada kullanımın genellikle çevre üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Daha az enerji tüketimi, daha düşük CO2 emisyonunu ve daha düşük enerji faturalarını ifade ettiği için oldukça önemlidir.