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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 9000 SensoTouchelektrikli ıslak ve kuru tıraş makinesi

RQ1275/16

4.1

| (27) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor

Tıraş deneyiminde son nokta

Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser.

Tüm avantajları görüntüleyin

GyroFleX 3D sistemi

Tıraş deneyiminde son nokta

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

Yakın kontrol için ergonomik tutma yeri

Yakın kontrol için ergonomik tutma yeri

Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.

Cildinizle dost hassas düzeltici

Cildinizle dost hassas düzeltici

Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.

5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır Sakal Şekillendirici

5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır Sakal Şekillendirici

Sakallarınızda daha fazla tarz denemek için takılıp çıkarılır cilt dostu Sakal Şekillendirici: 0,5 mm'lik 3 günlük sakaldan 5 mm'lik kısa sakala kadar her türlü tarz için cilt tahrişini önleyen yuvarlak uçlar ve ayarlanabilir tarak.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

27

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

16/07/2019

Türkiye

Türkiye

güzel ürün

yaklaşık 5 yıl faal şekilde kullandım daha yeni bıçakların alt kısımlarında bulunan beyaz dişliler parçalandı. kafayı atmak zorunda kaldım. yedek başlıklar biraz pahalı ama ürün kullanım ve fiyat açısından gayet iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

04/01/2018

Türkiye

Türkiye

Harika bir üründür. Kesinlikle tavsiye olunur

Harika bir üründür. Kesinlikle tavsiye olunur.... bıçaklar ve hassasiyeti çok guzel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

26/09/2017

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün.

Sinek kaydı yapmıyor diyenlere şaşırıyorum.Yıllardır kullanıyorum bence süper. Kesinlikle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır

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