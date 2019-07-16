2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan SensoTouch 3D RQ1275 elektrikli tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.
Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.
Sakallarınızda daha fazla tarz denemek için takılıp çıkarılır cilt dostu Sakal Şekillendirici: 0,5 mm'lik 3 günlük sakaldan 5 mm'lik kısa sakala kadar her türlü tarz için cilt tahrişini önleyen yuvarlak uçlar ve ayarlanabilir tarak.
4.1
5 üzerinden
27
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
karakule924
16/07/2019
Türkiye
güzel ürün
yaklaşık 5 yıl faal şekilde kullandım daha yeni bıçakların alt kısımlarında bulunan beyaz dişliler parçalandı. kafayı atmak zorunda kaldım. yedek başlıklar biraz pahalı ama ürün kullanım ve fiyat açısından gayet iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Barış62
04/01/2018
Türkiye
Harika bir üründür. Kesinlikle tavsiye olunur
Harika bir üründür. Kesinlikle tavsiye olunur.... bıçaklar ve hassasiyeti çok guzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
UğurEfe
26/09/2017
Türkiye
Harika bir ürün.
Sinek kaydı yapmıyor diyenlere şaşırıyorum.Yıllardır kullanıyorum bence süper. Kesinlikle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır