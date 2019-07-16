dün tesilim aldğım traş makinemi bu gün sabah ilk defa kullandım ancak umduğum performansı bulamadım açıkçası oynar başlıkların daha hassas olabileceğini tahmin ediyordum ancak umduğum gibi çıkmadı ve traş olma konusunda makine yetersiz kaldı ve bazı bölgelerde traşı mı tam olarak tamalayadı ve bu da benim için büyük hayal kırıklığı oldu ama bu ilk sefer olduğu çin 2.veya3. seferin daha iyi olabileceğini ümit ediyorum