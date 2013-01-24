Tıraş deneyiminde son nokta

Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün