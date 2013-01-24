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Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser. Tüm faydaları görün
Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tıraş makinesinin GyroFlex 3D yüz kıvrımlarını izleyen başlıkları, yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak tahrişi en aza indirger.
Cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz tıraş olun! Tıraş başlığında 3 özel tıraş sistemi bulunur: Normal sakal için yuvalar, uzun veya yatık sakallar için kanallar ve kısa sakallar için delikler.
Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.
Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.
Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.
Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.
Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
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