2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş Philips tıraş makinesine sahip olan SensoTouch 3D RQ1260 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıkları birkaç darbede tüm sakalınızı keser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas düzeltici
Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.
Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.
4.6
5 üzerinden
35
İncelemeler
97%
bu ürünü tavsiye ediyor
burko
30/11/2015
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
performans
oldukça kaliteki ve pratik kesinlikle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Adamcaz
14/01/2015
Türkiye
Üsta Standartta Bir ürün
Ürün gerçekten çok özenle üretilmiş. Bir kere çok zarif. Şarj standı ve şarjının kısa olması büyük bir avantaj. Resmen sinek kaydı tıraş olabiliyorsunuz. Daha önceden de Phlips'in bir başka ürününü kullanıyordum, bir süreliğine jilete geçiş yapmıştım ancak bu ürünle yine konforlu ve kaliteli tıraşa devam diyorum. Teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Expo
31/10/2014
Türkiye
her erkek e lazim
Makinenin kendisi ne kadar sağlam plastikten yapılmışsa, plastik başlık muhafazası da en zayıf plastikten olabildiğince ince yapılmış. Netice itibari ile 10 yıllık HQ7740 makinemin bile plastik koruma kapağı sağlamken 1 yıllık makinemin koruma başlığı kırık ve kullanamıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır