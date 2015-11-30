Ürün gerçekten çok özenle üretilmiş. Bir kere çok zarif. Şarj standı ve şarjının kısa olması büyük bir avantaj. Resmen sinek kaydı tıraş olabiliyorsunuz. Daha önceden de Phlips'in bir başka ürününü kullanıyordum, bir süreliğine jilete geçiş yapmıştım ancak bu ürünle yine konforlu ve kaliteli tıraşa devam diyorum. Teşekkürler Philips