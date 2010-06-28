2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1250/16
Tıraş deneyiminde son nokta
Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan Philips SensoTouch 3D RQ1250 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıklarıyla birkaç darbede tüm sakalınızı keser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas düzeltici
Tıraş makinesinin kaymaz kaplamalı, ergonomik ve kolay tutuş sağlayan gövdesi, yakın kontrol ve ekstra hassas tıraş olanağı sağlar.
Ciltle dost benzersiz hassas düzeltici sistemi ciltle gereksiz teması önlemek için üretilmiştir. Bıyık ve favoriler için kolayca mükemmel düzeltme olanağı.
Yorumlar