Tıraş deneyiminde son nokta

Bugüne kadar olan en gelişmiş tıraş sistemine sahip olan Philips SensoTouch 3D RQ1250 tıraş makinesi size mükemmel bir tıraş deneyimi sunar. GyroFlex 3D sistemi yüzünüzdeki her kıvrımı izler ve UltraTrack tıraş başlıklarıyla birkaç darbede tüm sakalınızı keser.