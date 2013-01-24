Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

Aquatec ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, nasıl tıraş olmak istediğinizi seçme imkanı sunar. Rahat bir kuru tıraşı veya ekstra cilt rahatlığı için tıraş jeli veya köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz.