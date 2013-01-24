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    Shaver series 7000 SensoTouch

    Tıraş ünitesi

    RQ11/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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      Shaver series 7000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      RQ11/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,00 TL

      Shaver series 7000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,00 TL

      Shaver series 7000 SensoTouch Tıraş ünitesi

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 7000 SensoTouch

        Shaver series 7000 SensoTouch

        Tıraş ünitesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

        En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

        • DualPrecision bıçaklar
        • Yedek ünite
        • SensoTouch 2D (RQ11xx) ile uyumludur
        SensoTouch 2D tıraş makineleri için yedek başlıklar

        SensoTouch 2D tıraş makineleri için yedek başlıklar

        RQ11 yedek başlıkları, SensoTouch 2D (RQ11xx) tıraş makineleri ile uyumludur.

        GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, nasıl tıraş olmak istediğinizi seçme imkanı sunar. Rahat bir kuru tıraşı veya ekstra cilt rahatlığı için tıraş jeli veya köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz.

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

        Kolay kapatma ve açma

        Kolay kapatma ve açma

        Dökülen kılları süpürmek için dahili temizleme fırçasını kullanmak üzere Philips tıraş makinenizin başlığını çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş başlıkları

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          SensoTouch 2D (RQ11xx)
          Paketteki tıraş ünitesi sayısı
          1

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