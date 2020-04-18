2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.
DualPrecision bıçaklar
Yedek ünite
SensoTouch 2D (RQ11xx) ile uyumludur
RQ11 yedek başlıkları, SensoTouch 2D (RQ11xx) tıraş makineleri ile uyumludur.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
18/04/2020
Türkiye
sorunsuz traş olabiliyorum.
Sorun yaşamadım. Uzun yıllar kullanıyorum. Philips markasına güveniyorum..
Avantajlar
Kullanışlı, sorunsuz ve yüksek performans. Uzun süredir kullanıyorum...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-18
MAHSUN391
15/11/2015
Türkiye
TRAŞ BAŞLIĞI PİYASADA BULUNMUYOR
SİTENİZDE GÖSTERİLEN PARAKENDE SATIŞ MAĞAZASINDA TRAŞ BAŞLIĞI YOKTU. HATTA GÖSTERİLEN YER TRAŞ MAKİNESİ BİLE SATMIYORDU.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Garip
04/03/2022
Türkiye
Ürün yedek parçasına ulaşamıyorum
Ürünün bıçakları eski ama bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
Dezavantajlar
Ürünün bıçakları eskiyince yeni bıçak bulamıyoruz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır