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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 7000 SensoTouchTıraş ünitesi

RQ11/50

4.5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın.

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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • DualPrecision bıçaklar

  • Yedek ünite

  • SensoTouch 2D (RQ11xx) ile uyumludur

SensoTouch 2D tıraş makineleri için yedek başlıklar

SensoTouch 2D tıraş makineleri için yedek başlıklar

RQ11 yedek başlıkları, SensoTouch 2D (RQ11xx) tıraş makineleri ile uyumludur.

GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

18/04/2020

Türkiye

Türkiye

sorunsuz traş olabiliyorum.

Sorun yaşamadım. Uzun yıllar kullanıyorum. Philips markasına güveniyorum..

Avantajlar

Kullanışlı, sorunsuz ve yüksek performans. Uzun süredir kullanıyorum...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-04-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-04-18

15/11/2015

Türkiye

Türkiye

TRAŞ BAŞLIĞI PİYASADA BULUNMUYOR

SİTENİZDE GÖSTERİLEN PARAKENDE SATIŞ MAĞAZASINDA TRAŞ BAŞLIĞI YOKTU. HATTA GÖSTERİLEN YER TRAŞ MAKİNESİ BİLE SATMIYORDU.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

04/03/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün yedek parçasına ulaşamıyorum

Ürünün bıçakları eski ama bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

Dezavantajlar

Ürünün bıçakları eskiyince yeni bıçak bulamıyoruz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır

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