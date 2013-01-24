  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Tıraş ünitesi

    RQ11
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha iyi sonuçlar için yenileyin Daha iyi sonuçlar için yenileyin Daha iyi sonuçlar için yenileyin
      -{discount-value}

      Tıraş ünitesi

      RQ11
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha iyi sonuçlar için yenileyin

      Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Tıraş ünitesi

      Daha iyi sonuçlar için yenileyin

      Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

      Daha iyi sonuçlar için yenileyin

      Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Tıraş ünitesi

      Daha iyi sonuçlar için yenileyin

      Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Tıraş makinesi yedek bıçakları

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tıraş ünitesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha iyi sonuçlar için yenileyin

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Aquatec ile pratik kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

        Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.

        GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        GyroFlex 2D sistemi tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Süper Kaldır ve Kes Teknolojili Tıraş Makineleri

        Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

        Kolayca takıp çıkarılır

        Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş sistemi

          Tıraş ünitesi
          1

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi