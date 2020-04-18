2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Daha iyi sonuçlar için yenileyin
Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.
Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
18/04/2020
Türkiye
sorunsuz traş olabiliyorum.
Sorun yaşamadım. Uzun yıllar kullanıyorum. Philips markasına güveniyorum..
Avantajlar
Kullanışlı, sorunsuz ve yüksek performans. Uzun süredir kullanıyorum...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-18
MAHSUN391
15/11/2015
Türkiye
TRAŞ BAŞLIĞI PİYASADA BULUNMUYOR
SİTENİZDE GÖSTERİLEN PARAKENDE SATIŞ MAĞAZASINDA TRAŞ BAŞLIĞI YOKTU. HATTA GÖSTERİLEN YER TRAŞ MAKİNESİ BİLE SATMIYORDU.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme RQ11 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Garip
04/03/2022
Türkiye
Ürün yedek parçasına ulaşamıyorum
Ürünün bıçakları eski ama bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
Dezavantajlar
Ürünün bıçakları eskiyince yeni bıçak bulamıyoruz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Tıraş ünitesi için yapılmıştır