Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Daha iyi sonuçlar için yenileyin
Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi sonuçlar için yenileyin
Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Daha iyi sonuçlar için yenileyin
Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi sonuçlar için yenileyin
Philips tıraş makinenizin maksimum performansını korumak için, tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
Tıraş ünitesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.
Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.
Kolay takıp çıkarma sistemiyle tıraş ünitenizi yenilemek çok kolay.