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- Şarj standı
- Temizleme fırçası
- Güç kablosu
- Koruyucu kılıf
- Yumuşak seyahat çantası
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Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt
Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün
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Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt
Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün
Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.
Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.
Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.
Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde en fazla 50 tıraş olabilirsiniz. 3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir.
Cilt dostu sakal şekillendirici aparatıyla görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar istediğiniz sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Yuvarlak uçlar ve taraklar cilt tahrişini engeller.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Çok seviyeli LED gösterge pilin azaldığını, başlığın değiştirilmesi gerektiğini ve seyahat kilidinin açık olup olmadığını gösterir. Seyahat kilidi ürünün yanlışlıkla açılmasını önler. Ürünün yanlışlıkla açılmaması için herhangi bir düğmeye 3 saniye basarak seyahat kilidini etkinleştirin. Seyahat kilidi açıkken kırmızı bir kilit simgesi görünür.
Katlanır şarj standı en küçük alanlara bile sığacak şekilde tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi istediğiniz yerde şarj edebilir ve standı seyahatlerinizde yanınıza alabilirsiniz.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
Servis
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