Birkaç hafta sonunda karar verip aldığım ürün. Daha önce de Philips kullandığım için tasarıma ve tıraş şekline alışkınım ancak ilk kullanımda alışması zor oldu çünkü sakallarım baya sık ve sert sayılır ki bunun için aldım zaten bu makineyi. Sonraki birkaç tıraşla birlikte cildim de alıştı ve gayet iyi bir tıraş deneyimi yaşatıyor. Hiçbir acı ve tahriş yok. Tasarım, sunuş vs. daha zarif, sportif, güzel olmuş. Islak ve kuru tıraş zevke göre değişir ancak ben bir fark hissedemedim. Türkiye'de temizleme standlı modelini hiç bulamadım o yüzden biraz kırgınım Philips'e ancak temizlemesi çok kolay o yüzden çok üzülmedim. 3D modelinden ne kadar farklıdır bilemem ancak tavsiye ederim.