2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1175/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Sakal Şekillendirici ve Çanta
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
MehmetCan
26/12/2014
Türkiye
Tam anlamıyla mükemmel
Birkaç hafta sonunda karar verip aldığım ürün. Daha önce de Philips kullandığım için tasarıma ve tıraş şekline alışkınım ancak ilk kullanımda alışması zor oldu çünkü sakallarım baya sık ve sert sayılır ki bunun için aldım zaten bu makineyi. Sonraki birkaç tıraşla birlikte cildim de alıştı ve gayet iyi bir tıraş deneyimi yaşatıyor. Hiçbir acı ve tahriş yok. Tasarım, sunuş vs. daha zarif, sportif, güzel olmuş. Islak ve kuru tıraş zevke göre değişir ancak ben bir fark hissedemedim. Türkiye'de temizleme standlı modelini hiç bulamadım o yüzden biraz kırgınım Philips'e ancak temizlemesi çok kolay o yüzden çok üzülmedim. 3D modelinden ne kadar farklıdır bilemem ancak tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
AydinTekec
29/05/2014
Türkiye
10 numara makina
yeni aldım kullandım cok güzel herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
bircan1
04/12/2013
Türkiye
etkileyici
Philips benim için herzaman ve her yerde rahatlık ve kolaylık demek. bu yüzden hep tafsiye ederim.ayrıca kesinlikle vazgecemem.çoook memnunum. çünkü daha önceki kullandığım 660 modelini hiç bıçak degiştirmedem 12 yıl aralıksız kullandım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır