Philips EcoVision programı çabalarımız Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'yle karşılığını aldı. İnsan hakları ve çevre konularında 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldık. Çevre dostu tasarım süreçlerimizde ürünün çevre performansını göstermek için Yeşil Odak Bölgeleri'ni kullanıyoruz. Aşağıdaki Yeşil Odak Bölgeleri'ne göz atın. Çevrecilik Hikayemiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Kutudaki diğer öğeler
- Şarj standı
- Temizleme fırçası
- Güç kablosu
- Koruyucu kılıf
- Yumuşak seyahat çantası