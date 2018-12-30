2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1160/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas Düzeltici ve Çanta
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
3.8
5 üzerinden
18
İncelemeler
ataberk35
30/12/2018
Türkiye
S7510 tam aradığım ürün
Yıllarca sağolsun Philips traşlarımızı kolaylaştırdı.Daha önce iki model daha eskittim ancak fiyat performans ürününü tutturamıyordum.Şimdi o ürünü 7000 serisinde buldum.Asla yardımcı traş bıçağı ile toparlama ihtiyacı olmadan hatta sadece kuru traşta bile mükemmel sonuçlar alıyorum.Bir de uygun kremler veya köpükler kullanınca mükemmel ötesi ...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Bayakif
30/09/2017
Türkiye
Çok geç almışım
Ürün ü çok geç satın almışım jiletin zahmetini boşa çekmişim tereddütlerimi boşa çıkardı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Sensei
11/01/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tiraş makinelerin Efendisi.
Bu tıraş makinesi gerçekten yüksek performanslı ve dizayn açısından çok iyi tasarlanmış bir makine.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır