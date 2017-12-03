Bir şey alırken, kullanıcıların yaptıkları yorumlar çok önemlidir fakat, kişisel ürünlerde durum kişiye göre değişir. Özellikle sakal tıraşı makinesi için çok genel bir yorum yapmamak gerekir. Benim sakalım ile buradaki insanların sakalları bir olmadığına göre genellememek gerekir. Ürüne gelince... Bir kere her şeyden önce Philips markası insana bir güven veriyor. Ayrıca verdiğiniz paranın da hakkını veriyor. Ürünü yeni aldım ve şu ana kadar iki defa kuru şekilde tıraş oldum ve çok başarılı idi. Sakalım 1 günlüktü. En ufak tahriş yaşamadım. Mükemmel dokunuşlar ile sakalınızı jilet gibi sinek kaydı kesiyor. Şuana kadar neden böyle bir makine ile tıraş olmadığımı kendime soruyorum. Her gün tıraş olma gereği olanlar bu ürünü düşünmeden alabilirler. Ben günlük tıraş oluyorum ve sakalımın şekli normal sıklıkta yetişkin sakalı. Benimle aynı özellikte sakalı olanlar problem yaşamayacaktır. Ürünü alanlara hayırlı olsun.