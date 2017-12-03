2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1155/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas Düzeltici ve Çanta
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
3.5
5 üzerinden
28
İncelemeler
Certel
03/12/2017
Türkiye
Pratik ve kullanışlı
Ürün kullanım açısından oldukça pratik ve gerçekten işinin hakkını veren usta gibi. Hem ıslak hem de kuru olarak kullanımda iyi sonuçlar verdi fakat tabi ki kullanırken tıpkı jiletli makina da olduğu gibi sık sık yıkayarak kullanmak daha verimli sonuç almak için gerekli. Fakat bir eleştiri getirecek olursa o da satış politikanız olacak. Artık daha yüksek kar amacıylamı yoksa tavizler vermeye "aman boşver" demeye mi başladınız bilmiyorum 90 lı yıllarda almış olduğum philishave 765 traş makinası kendi koruma kutusu içerisinde yaklaşık 25 seneden fazla zamandır bende olmasına rağmen koruma kutusu sayesinde kullanmıyor olsam bile hala yepyeni duruyor. Yeni almış olduğum RQ1155/16 modeli ise karton kutusu içerisinde kutusunun yırtılmamasına dikkat ederek bir yerlerde korumaya çalışıyorum. Sadece bir plastik koruma kutusu standart olarak yanında verilmiş olsa inanın markanız çok daha saygın bir hale gelecek. Küçük şeyler büyük kazançlar getirir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
fpekel
11/02/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Günlük kullanımda traş bıcağı ile aynı sonuç
Daha önceki traş makinemde Philips ti. 15 yıl kullandım bıçaklarını değiştirmeden hala çalışıyor fakat artık yenileyim dedim. Yeni makinada ıslak kullanım özelliği var fakat ben alışamadım pek. Kuru tıraşta eski makinaya göre daha iyi performansa sahip.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
istanbul25
22/11/2015
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
herşeyle 4×4 lük
Jiletle aynı pürüzsüz hüzünü hiç kabartmıyor ben köpük jel kulanıyom sonderece memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır