Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Shaver series 7000 SensoTouch

    Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi

    RQ1150/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Shaver series 7000 SensoTouch Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi

      RQ1150/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

      Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Shaver series 7000 SensoTouch Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi

      Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

      Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün

      Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

      Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Shaver series 7000 SensoTouch Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi

      Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

      Philips SHAVER series 7000, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör seri-tiras-makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Shaver series 7000 SensoTouch

        Shaver series 7000 SensoTouch

        Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

        • DualPrecision ve GyroFlex2D
        • 45 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
        • Hassas düzeltici
        Kesme yuvaları ve delikler en kısa sakalları bile keser

        Kesme yuvaları ve delikler en kısa sakalları bile keser

        DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser

        Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

        Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

        Philips elektrikli tıraş makinesinde yerleşik olarak bulunan çift bıçak sistemi sakalı kaldırarak cilt seviyesinin altında rahat ve pürüzsüz bir tıraş olanağı sunar.

        2 yönlü esnek başlıklar tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        2 yönlü esnek başlıklar tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar

        Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

        Aquatec ile kolayca kuru ve ferahlık verici ıslak tıraş

        Aquatec ile kolayca kuru ve ferahlık verici ıslak tıraş

        Elektrikli tıraş makinesinin Aquatec kuru ve ıslak tıraş özelliği sayesinde istediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz. İsterseniz rahat bir kuru tıraş, isterseniz cildinize ekstra rahatlık veren bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraş.

        Yıkanarak kolayca temizlenir

        Yıkanarak kolayca temizlenir

        Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

        Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltici

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltici

        SmartClick cilt dostu hassas düzelticiyle imajınızı mükemmelleştirin. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        1 saatlik şarjla 45 dakikalık tıraş süresi

        Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde en fazla 45 tıraş olabilirsiniz. 3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir.

        2 seviyeli pil göstergesi ve seyahat kilidi

        Çok seviyeli LED gösterge pilin azaldığını, başlığın değiştirilmesi gerektiğini ve seyahat kilidinin açık olup olmadığını gösterir. Seyahat kilidi ürünün yanlışlıkla açılmasını önler. Ürünün yanlışlıkla açılmaması için herhangi bir düğmeye 3 saniye basarak seyahat kilidini etkinleştirin. Seyahat kilidi açıkken kırmızı bir kilit simgesi görünür.

        Şarj standı tıraş makinenizin her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar

        Katlanır şarj standı en küçük alanlara bile sığacak şekilde tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi istediğiniz yerde şarj edebilir ve standı seyahatlerinizde yanınıza alabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Yüz kıvrımlarına uyum
          GyroFlex 2D yüz kıvrımlarına uyum
          Tıraş sistemi
          • DualPrecision Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Cilt rahatlığı
          SkinGlide
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kolay kullanım

          Şarj
          • 1 saat
          • Şarj edilebilir
          • 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj
          Tıraş süresi
          Maksimum 45 dakika
          Ekran
          • 2 seviyeli pil göstergesi
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Hızlı şarj göstergesi
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kaplama
          Fırçalanmış krom deko halka

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir RQ11 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Şarj standı
        • Temizleme fırçası
        • Güç kablosu
        • Koruyucu kılıf

        Ek aksesuarlar mı arıyorsunuz? Parçaları & Aksesuarları göster

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi