Evet gerçekten öyle. Güzel bir makine ama kullandım ve bir kenara bıraktım duruyor. Tüketiciyi enayi yerine koyuyorlar. Bıçağı makineden pahalı olur mu hiç. Bu durum beni bütün philips ürünlerinden soğuttu. Artık philips tercih ettiğim bir marka değil.