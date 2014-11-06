2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1150/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
45 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas düzeltici
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
Ödüller
3.7
5 üzerinden
49
İncelemeler
memox63
06/11/2014
Türkiye
Fiyat-Performans ürünü
Fiyatına göre kesinlikle çok başarılı bir cihaz. 3 yıldır kullanıyorum bir sıkıntısını görmedim. Kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
IHER
16/12/2013
Türkiye
Daha iyi yenilikler
Güzel bir ürün ve kullanırken rahatlığı ve konforu hissettiriyor. eşim hediye etmişti. kullanmaktan mutluyum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
kılıç76
07/12/2013
Türkiye
ıslak kuru
En büyük artısı ıslak kuru çalışması ve temizliğinin son derece kolay olması. Özellikle traş köpüğüyle harika bir iş çıkartıyor. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver için yapılmıştır