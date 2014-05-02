2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ1141/16
DualPrecision ve GyroFlex2D
40 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser
Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.
Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.
3.4
5 üzerinden
21
İncelemeler
medmex21
02/05/2014
Türkiye
harika
Aldım kullanıyorum tek kelimeyle süper herkez e tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
canbersa
16/12/2013
Türkiye
Olması gereken işlevin eksikliği
Ürün üzerinde favori düzeltme özelliğinin olmamasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bununla ilgili birkaç mesaj göndererek durumu ilettim. Cevap olarak "Yetkili servislerimizden ürüne ait uyumlu favori düzeltme aparatı temin edebilirsiniz. Öncelikle servisimizden uyumluluğu ile ilgili bilgi alabilirsiniz." cevabı geldi. Uzatmak istemedim ama yazmadan geçemeyeceğim. Favori düzeltme bir traş için gerekli bir aparattır ve cihaz üzerinde olması gerekir. Bu neredeyse motoru olmayan cihaza ihtiyaç varsa motorunu yetkili servisimizden alın demek gibi bir cevap. Bunun dışında ürününüzden memnun olduğumu belirtmek isterim. Tedbir alınır düşüncesiyle, iyi çalışmalar.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
erkul48
04/12/2013
Türkiye
Mükemmel bir cihaz
Kolay traş,kolay bakım,kolay şarj.Traş makinası için daha ne istnir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır