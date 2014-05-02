Ürün üzerinde favori düzeltme özelliğinin olmamasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bununla ilgili birkaç mesaj göndererek durumu ilettim. Cevap olarak "Yetkili servislerimizden ürüne ait uyumlu favori düzeltme aparatı temin edebilirsiniz. Öncelikle servisimizden uyumluluğu ile ilgili bilgi alabilirsiniz." cevabı geldi. Uzatmak istemedim ama yazmadan geçemeyeceğim. Favori düzeltme bir traş için gerekli bir aparattır ve cihaz üzerinde olması gerekir. Bu neredeyse motoru olmayan cihaza ihtiyaç varsa motorunu yetkili servisimizden alın demek gibi bir cevap. Bunun dışında ürününüzden memnun olduğumu belirtmek isterim. Tedbir alınır düşüncesiyle, iyi çalışmalar.