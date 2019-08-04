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Üretimden kaldırıldı

SmartClickSakal Şekillendirici aksesuarı

RQ111/50

1

| (7) İncelemeler

Tarzınızı gösterin

Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz.

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  • SmartClick aksesuarı

  • 5 uzunluk ayarı

5 uzunluk ayarına sahip sakal ve bıyık tarağı

5 uzunluk ayarına sahip sakal ve bıyık tarağı

Sakal ve bıyık tarağı sakalınızı 5 mm'ye kadar düzeltmenize olanak tanır.

Kolayca takılıp çıkarılır

Kolayca takılıp çıkarılır

Tıraş makinenizi 2 kolay adımda bir düzelticiye dönüştürün. 1. Tıraş başlığını tıraş makinesinden çıkarın; 2. Sakal Şekillendiricisini takın.

Tarzınızı kusursuzlaştıran ince ayrıntılar için hassas düzeltici

Tarzınızı kusursuzlaştıran ince ayrıntılar için hassas düzeltici

0,5 mm kirli sakal ayarlı hassas düzelticiyi kullanmak için yalnızca tarağı çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

7

İncelemeler

5
4
3
2

04/08/2019

Türkiye

Türkiye

Ayıplı mal

Öncelikle ikinci tıraş makinamı da yine bu markadan aldım, çünkü tıraş makinalarından memnunum ama bu başlık daha aldığınım haftası bozuldu ve servise kullanıcı hatası dinileceğinden götürmedim. Şimdi hem böyle düşük kalitede bir aparatı iyi bir tıraş makinesinin yanında verip birde yedek parça fiyatını bu kadar yüksek tututarak firma neyi hedefliyor anlamadım. Müşterilerinizin gözündeki değerinizi böylesine beş para etmez bir parça için lütfen düşürmeyiniz.

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

28/01/2018

Türkiye

Türkiye

Çabuk Bozuluyor.

Plastik olan ürün çok çabuk bozuluyor. Gereksiz yere para vermeye gerek yok.

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

15/10/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyatına ters orantılı ürün

mutlu olmak için para savuranlardan da olsanız bu ürünü almamalısınız. Hiç mi hiç işe yaramadı derseniz, yaradı. Sürekli olarak façamı bozdu. Herkes beni serseri biliyor. İnsanlar benden çekiniyor artık. Korku salıyorum. Şu dandik plastiğinizi lütfen piyasadan çekin markanızı fena lekeliyor. Ürünün yarı fiyatına yedek parça mı olur. Allah aşkına yapmayın.

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır

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