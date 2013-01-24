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Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tarzınızı gösterin
Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tarzınızı gösterin
Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tarzınızı gösterin
Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Sakal Şekillendirici aksesuarı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sakal ve bıyık tarağı sakalınızı 5 mm'ye kadar düzeltmenize olanak tanır.
Tıraş makinenizi 2 kolay adımda bir düzelticiye dönüştürün. 1. Tıraş başlığını tıraş makinesinden çıkarın; 2. Sakal Şekillendiricisini takın.
0,5 mm kirli sakal ayarlı hassas düzelticiyi kullanmak için yalnızca tarağı çıkarın.
Takılıp Çıkarılabilir Sakal Şekillendiricisi favorilerinizi düzeltirken cildinizi korumak için tasarlandı.
SmartClick sakal şekillendirici aparatı SmartClick sistemine sahip tüm tıraş makineleriyle uyumludur.
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