Öncelikle ikinci tıraş makinamı da yine bu markadan aldım, çünkü tıraş makinalarından memnunum ama bu başlık daha aldığınım haftası bozuldu ve servise kullanıcı hatası dinileceğinden götürmedim. Şimdi hem böyle düşük kalitede bir aparatı iyi bir tıraş makinesinin yanında verip birde yedek parça fiyatını bu kadar yüksek tututarak firma neyi hedefliyor anlamadım. Müşterilerinizin gözündeki değerinizi böylesine beş para etmez bir parça için lütfen düşürmeyiniz.