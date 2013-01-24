Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    SmartClick

    Sakal Şekillendirici aksesuarı

    RQ111/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tarzınızı gösterin Tarzınızı gösterin Tarzınızı gösterin
      -{discount-value}

      SmartClick Sakal Şekillendirici aksesuarı

      RQ111/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tarzınızı gösterin

      Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 121,00 TL
      Benzer ürünler bul

      SmartClick Sakal Şekillendirici aksesuarı

      Tarzınızı gösterin

      Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tarzınızı gösterin

      Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 121,00 TL
      Benzer ürünler bul

      SmartClick Sakal Şekillendirici aksesuarı

      Tarzınızı gösterin

      Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör smartclick-aksesuarlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        SmartClick

        SmartClick

        Sakal Şekillendirici aksesuarı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tarzınızı gösterin

        Önünüzdeki olasılıkları artırın

        • SmartClick aksesuarı
        • 5 uzunluk ayarı
        5 uzunluk ayarına sahip sakal ve bıyık tarağı

        5 uzunluk ayarına sahip sakal ve bıyık tarağı

        Sakal ve bıyık tarağı sakalınızı 5 mm'ye kadar düzeltmenize olanak tanır.

        Kolayca takılıp çıkarılır

        Kolayca takılıp çıkarılır

        Tıraş makinenizi 2 kolay adımda bir düzelticiye dönüştürün. 1. Tıraş başlığını tıraş makinesinden çıkarın; 2. Sakal Şekillendiricisini takın.

        Tarzınızı kusursuzlaştıran ince ayrıntılar için hassas düzeltici

        Tarzınızı kusursuzlaştıran ince ayrıntılar için hassas düzeltici

        0,5 mm kirli sakal ayarlı hassas düzelticiyi kullanmak için yalnızca tarağı çıkarın.

        Yuvarlak uçlar ve tarak cildinizin tahriş olmasını engeller

        Yuvarlak uçlar ve tarak cildinizin tahriş olmasını engeller

        Takılıp Çıkarılabilir Sakal Şekillendiricisi favorilerinizi düzeltirken cildinizi korumak için tasarlandı.

        Daha fazla şekil için tıraş makinenizi yükseltin

        Daha fazla şekil için tıraş makinenizi yükseltin

        SmartClick sakal şekillendirici aparatı SmartClick sistemine sahip tüm tıraş makineleriyle uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Tarzlar
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal

        • Kesme sistemi

          Tarak türü
          5 uzunluk ayarı
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 mm - 5 mm

        • İçerik

          Ambalaj
          • Tarak
          • Hassas düzeltici

        • SmartClick aparatı

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • Shaver 9000 serisi (S9xxx)
          • Shaver series 7000 (S7xxx)
          • SensoTouch 3D (RQ12xx)
          • SensoTouch 2D (RQ11xx)
          • arcitec (RQ10xx)

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi