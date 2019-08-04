2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ111/50
Tarzınızı gösterin
Takılıp çıkarılabilir Sakal Şekillendiriciyi, Philips SensoTouch'ınız veya Arcitec elektrikli tıraş makineniz ile birlikte kullanarak istediğiniz tarzı oluşturabilirsiniz.
SmartClick aksesuarı
5 uzunluk ayarı
Sakal ve bıyık tarağı sakalınızı 5 mm'ye kadar düzeltmenize olanak tanır.
Tıraş makinenizi 2 kolay adımda bir düzelticiye dönüştürün. 1. Tıraş başlığını tıraş makinesinden çıkarın; 2. Sakal Şekillendiricisini takın.
0,5 mm kirli sakal ayarlı hassas düzelticiyi kullanmak için yalnızca tarağı çıkarın.
1.0
5 üzerinden
7
İncelemeler
Paleviç
04/08/2019
Türkiye
Ayıplı mal
Öncelikle ikinci tıraş makinamı da yine bu markadan aldım, çünkü tıraş makinalarından memnunum ama bu başlık daha aldığınım haftası bozuldu ve servise kullanıcı hatası dinileceğinden götürmedim. Şimdi hem böyle düşük kalitede bir aparatı iyi bir tıraş makinesinin yanında verip birde yedek parça fiyatını bu kadar yüksek tututarak firma neyi hedefliyor anlamadım. Müşterilerinizin gözündeki değerinizi böylesine beş para etmez bir parça için lütfen düşürmeyiniz.
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır
RealCeday
28/01/2018
Türkiye
Çabuk Bozuluyor.
Plastik olan ürün çok çabuk bozuluyor. Gereksiz yere para vermeye gerek yok.
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır
Façasıbozuk
15/10/2017
Türkiye
Fiyatına ters orantılı ürün
mutlu olmak için para savuranlardan da olsanız bu ürünü almamalısınız. Hiç mi hiç işe yaramadı derseniz, yaradı. Sürekli olarak façamı bozdu. Herkes beni serseri biliyor. İnsanlar benden çekiniyor artık. Korku salıyorum. Şu dandik plastiğinizi lütfen piyasadan çekin markanızı fena lekeliyor. Ürünün yarı fiyatına yedek parça mı olur. Allah aşkına yapmayın.
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır
Bu değerlendirme SmartClick RQ111/50 beard Styler accessory için yapılmıştır