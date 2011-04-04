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Üretimden kaldırıldı

tıraş başlıkları

RQ10/50

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın

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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • TripleTrack

  • Yedek ünite

Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.

Flex & Pivot Action teknolojisi tüm kıvrımlara uyum sağlar

Flex & Pivot Action teknolojisi tüm kıvrımlara uyum sağlar

Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları