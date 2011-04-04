2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
RQ10/50
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın
TripleTrack
Yedek ünite
Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.
Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
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