Flex & Pivot Action teknolojisi tüm kıvrımlara uyum sağlar

Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.