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Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi
En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi
En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün
Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi
En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi
En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.
Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Daha fazla hassasiyet ve hareket kabiliyeti için patentli silindir düzeltici teknolojisi. Bıyık ve favorileri düzeltmek için mükemmeldir.
Suya dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Aksesuarlar
CRP136/01