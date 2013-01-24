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    arcitec

    Elektrikli tıraş makinesi

    RQ1075/21
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi
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      arcitec Elektrikli tıraş makinesi

      RQ1075/21
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi

      En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      arcitec Elektrikli tıraş makinesi

      Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi

      En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün

      Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi

      En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      arcitec Elektrikli tıraş makinesi

      Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi

      En iyisini isteyen erkekler için arcitec, Flex & Pivot Action özelliğini Üçlü tıraş başlığıyla birleştirerek boyun kıvrımlarında bile mükemmel pürüzsüzlükte tıraş sunar. Tüm faydaları görün

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        arcitec

        arcitec

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dünyanın 1 numarasından en iyi tıraş makinesi

        Boyunda bile mükemmel pürüzsüz tıraş

        • Jet Clean sistemli
        Flex & Pivot Action teknolojisi tüm kıvrımlara uyum sağlar

        Flex & Pivot Action teknolojisi tüm kıvrımlara uyum sağlar

        Tıraş ünitesinde her yöne dönen üç bağımsız oynar başlık. Bu mükemmel kombinasyon, en sorunlu boyun bölgesi sakallarını bile yakalamak için kıvrımlı yüzeylerde cihazın teninize en iyi şekilde temas etmesini sağlar.

        Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        Triple-Track tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar

        Triple Track tıraş başlıklarının üç tıraş başlığı standart, tekli döner tıraş başlıklarına göre %50 daha fazla tıraş yüzeyi sağlar.

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Hassas düzeltici

        Hassas düzeltici

        Daha fazla hassasiyet ve hareket kabiliyeti için patentli silindir düzeltici teknolojisi. Bıyık ve favorileri düzeltmek için mükemmeldir.

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Suya dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          • Triple-Track tıraş başlıkları
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Flex & Pivot Action Teknolojisi
          • Oynar tıraş ünitesi
          Şekillendirme
          Cildinizle dost hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          • Tıraş başlıklarını değiştirme göstergesi
          • Seyahat kilidi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Hızlı şarj
          Şarj
          1 saat
          Tıraş süresi
          21 gün
          Temizleme
          • Otomatik Temizleme Sistemi
          • Yıkanabilir
          • Temizleme göstergesi

        • Aksesuarlar

          Stand
          • Power Pod
          • Jet Clean Sistemi
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

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