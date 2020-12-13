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Üretimden kaldırıldı

LongLifePil

R6L2B/40

Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.

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Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

  • AA

  • Çinko Klorür

Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, uzun ömür garantisidir

Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.

Philips ZnC pillerde zararlı ağır metaller bulunmaz

Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Pil, 3 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 291.5 kB
  • 24 November 2023

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