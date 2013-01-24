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    Rechargeables

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    R6B4B260/10
    • Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
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      Rechargeables Pil

      R6B4B260/10

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji kullanımı gerektiren diğer ürünler için ideal olan mükemmel 2600mAh yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Rechargeables Pil

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji kullanımı gerektiren diğer ürünler için ideal olan mükemmel 2600mAh yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji kullanımı gerektiren diğer ürünler için ideal olan mükemmel 2600mAh yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Rechargeables Pil

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji kullanımı gerektiren diğer ürünler için ideal olan mükemmel 2600mAh yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Rechargeables

        Rechargeables

        Pil

        Toplam:

        Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

        • AA, 2600 mAh
        • Nikel-Metal Hidrit

        NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

        Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.

        Tüm dijital cihazlarınızı çalıştıracak inanılmaz kapasite

        2600 mAh enerjisiyle dijital fotoğraf makinenizin ve yüksek enerji tüketen diğer cihazlarınızın daha da uzun süre çalışmasını sağlar.

        1000 kere tekrar şarj edilebildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar

        Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.

        Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

        Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          2600 mAh
          Pil tipi
          AA Nikel-Metal Hidrit
          Pil voltajı
          1,2  volt

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Kimyasal bileşikler
          Nikel-Metal Hidrit
          Ağır metaller
          • Kadmiyumsuz
          • Cıvasız
          Ambalaj malzemesi
          • Karton
          • PET
          Ambalaj türü
          Çift taraflı blister

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          5,8  cm
          Yükseklik
          5,05  cm
          Derinlik
          1,45  cm
          Ağırlık
          0,117  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          12  cm
          Genişlik
          8,3  cm
          Derinlik
          1,6  cm
          Net ağırlık
          0,117  kg
          Brüt ağırlık
          0,125  kg
          Dara ağırlığı
          0,008  kg
          EAN
          87 10895 95952 0
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Birlikte verilen ürün sayısı
          4
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Uzunluk
          14  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          9,2  cm
          Net ağırlık
          1,404  kg
          Brüt ağırlık
          1,548  kg
          Dara ağırlığı
          0,144  kg
          EAN
          87 10895 95953 7
          Ambalaj sayısı
          12

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          12
          Dış karton boyutları GxDxY
          96 x 140 x 140 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          94 x 130 x 19 mm
          Ürün ağırlığı
          0,078  kg

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