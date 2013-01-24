Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji kullanımı gerektiren diğer ürünler için ideal olan mükemmel 2600mAh yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün