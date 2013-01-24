Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün