Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

Oyuncaklar, el fenerleri ve diğer genel kullanım için ideal olan standart kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün