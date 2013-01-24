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Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Tüm dijital cihazlarınız için idealdir. Bu yüksek kapasiteli AA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz kolayca şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Pil
Toplam:
Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.
2600 mAh enerjisiyle dijital fotoğraf makinenizin ve yüksek enerji tüketen diğer cihazlarınızın daha da uzun süre çalışmasını sağlar.
Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
Dış Karton
Boyutlar