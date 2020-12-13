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Üretimden kaldırıldı

LongLifePil

R20L2F/40

Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.

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Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

  • D

  • Çinko Klorür

  • 2 ünite

Dilden bağımsız, kolay anlaşılır kullanıcı açıklamaları

Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.

Renkler sayesinde piller daha kolay ayırt edilir

En yaygın kullanılan pillerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla pil boyutları için endüstri standartlarına uygun renk kodları kullanıyoruz.

Philips ZnC pillerde zararlı ağır metaller bulunmaz

Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 361 kB
  • 21 July 2026

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