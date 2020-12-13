2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
R20L2F/40
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.
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Çinko Klorür
2 ünite
Ambalaj üzerindeki dilden bağımsız evrensel simgeler, pilin nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini açıklar.
En yaygın kullanılan pillerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla pil boyutları için endüstri standartlarına uygun renk kodları kullanıyoruz.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.