2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
R20L2B/40
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.
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Çinko Klorür
2 ünite
En yaygın kullanılan pillerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla pil boyutları için endüstri standartlarına uygun renk kodları kullanıyoruz.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.