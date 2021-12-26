2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
R20G2F/40
Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller
Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.
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Çinko Klorür
Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.