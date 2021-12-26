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Üretimden kaldırıldı

LongLifePil

R20G2F/40

Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

Düşük güçlü ürünleriniz için, LongLife pilleri tercih edin. Çinko Klorür teknolojisi saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.

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Düşük güç tüketen cihazlar için optimum piller

  • D

  • Çinko Klorür

Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, uzun ömür garantisidir

Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.

Pil, 3 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

Philips ZnC pillerde zararlı ağır metaller bulunmaz

Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 363.3 kB
  • 17 June 2025

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