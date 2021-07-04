2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
R03G4B/40
Düşük güç tüketen cihaz pilleri için ideal
Çinko Klorür teknolojisi; saatleriniz, radyolarınız, hesap makineleriniz ve uzaktan kumandalarınız için idealdir.
AAA
Çinko Klorür
4 birim
Yüksek kalitede Çinko Klorür teknolojisi, düşük enerji tüketen cihazlarda kullanıldığında, uzun pil ömrünü garanti eder.
Bu Philips pillerin, Kadmiyum ve Cıva gibi zararlı ağır metalleri içermediği garanti edilir.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.